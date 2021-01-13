Doğduğun Ev Kaderindir'e yeni oyuncu

TV8'in yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'e yeni bir oyuncu katıldı.

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir’in paylaştığı diziye yeni sezonunda “Ali Rıza” karakteriyle Hakan Salınmış da katılıyor.



Barış ve Savaş’ın hayatına, dayıları Ali Rıza’nın ani ziyaretiyle yeni bir soluk geliyor. Ali Rıza’nın gelişi, Barış’ın ve Savaş’ın hayatında pek çok değişikliğin başlangıcı olacaktır. Sadece yiğenlerine değil neşesi, keskin zekası, hayat bilgisi ve coşkusu yeğenleriyle beraber etrafındaki herkese şifa gibi gelecektir.



Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek.



