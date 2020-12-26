Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü

Başrollerini İbrahim Çelikkol ile paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizinde hayat verdiği Zeynep karakteri ile beğeni toplayan güzel oyuncu Demet Özdemir, alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Spor tarzı ile oldukça göz dolduran ünlü oyuncu Demet Özdemir, muhabirler ile sohbet etti.

'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ocak ayında da Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin çekimlerine devam edilip yeni bölümlerin yayınlanacağını belirten Demet Özdemir, 'Normalde Ocak ayında diziler 2-3 hafta tatile girerdi, bu sene tatile girmiyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.



'ONLARI GÖRDÜKÇE ÜZÜLÜYORUM'

Biz çalışıyoruz şanslıyız ama bazı sektörler bu virüsten çok etkilendi ve insanlar işlerinden oldu, evde oturuyorlar. Onları gördükçe çok üzülüyorum. İnşallah en kısa sürede normale döneriz.' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

