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Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü

26.12.2020 11:46 | Son Güncelleme:
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Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir'in büyük üzüntüsü

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmeyen başarılı oyuncu Demet Özdemir, dizi çekimlerine devam edeceklerini pandemi nedeniyle birçok kişinin işinden olmasına çok üzüldüğünü dile getirdi.

Başrollerini İbrahim Çelikkol ile paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizinde hayat verdiği Zeynep karakteri ile beğeni toplayan güzel oyuncu Demet Özdemir, alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Spor tarzı ile oldukça göz dolduran ünlü oyuncu Demet Özdemir, muhabirler ile sohbet etti.

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'ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ocak ayında da Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin çekimlerine devam edilip yeni bölümlerin yayınlanacağını belirten Demet Özdemir, 'Normalde Ocak ayında diziler 2-3 hafta tatile girerdi, bu sene tatile girmiyoruz, çalışmaya devam edeceğiz.
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'ONLARI GÖRDÜKÇE ÜZÜLÜYORUM'

Biz çalışıyoruz şanslıyız ama bazı sektörler bu virüsten çok etkilendi ve insanlar işlerinden oldu, evde oturuyorlar. Onları gördükçe çok üzülüyorum. İnşallah en kısa sürede normale döneriz.' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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