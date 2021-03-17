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Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragman | Silahlar patlıyor!

17.03.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragman | Silahlar patlıyor!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan bir dizi olarak her hafta Çarşamba günü TV 8 ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk gibi başarılı isimlerin yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde, Zeynep (Demet Özdemir), geleceğinden vazgeçme düşüncesi içine girdi. Ancak Mehdi’nin (İbrahim Çelikkol) Zeynep’e olan desteği, Zeynep’e güven verdi.

Her Çarşamba izleyicileri TV 8 ekranlarına kilitleyen Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, ilgiyle takip edilen diziler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final yapacağı iddiası kulislerde konuşulmaya başlanmıştı. Henüz bu konuda net bir karar olmasa da, dizinin sezon sonuna kadar reytinglerinin düşük devam etmesi sonucunda, final yapacağı tahmin ediliyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM

Zeynep ve Barış ilişkisi çok güzel bir şekilde devam ederken, karanlık peşlerini bırakmıyor. Mehdi’nin düşmanları Mehdi’ye zarar vermek için Zeynep’in peşine düşüyor. Silahların patladığı bölümde Zeynep, Barış ve Savaş için işler hiç iyi gitmiyor.

Ali Rıza (Hakan Salınmış) ve Sultan (Hülya Duyar) arasında ise beklenmedik bir evlilik kararı ortaya çıkıyor. Ali Rıza Bey’in teklifine Sultan Hanım ne cevap verecek?

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Mehdi, son kez Benal ile konuşmak istedi ve bu sebeple Cemile'den yardım istedi. Benal ile karşı karşıya gelen Mehdi, bebeğini bırakmayacağını ve kalbinde hala sadece Zeynep'in olduğunu söyledi. Barış'ın evlenme teklifini kabul eden Zeynep için artık yeni bir sayfa açıldı. Zeynep’in bu mutluluğunun hemen ardından gelen telefonla travmaları tekrar tetiklendi. Zeynep ya her şeyi görmezden gelip Barış'la yeni bir hayata başlayacak ya da kendisi ile aynı kaderi yaşayanlara yardım edecek. Barış ve Zeynep'in evleneceği haberi Sakine'nin itirazlarına rağmen Nermin'in evinde sevinçle karşılandı. Barış'ın evinde ise Özlem bu evliliğe engel olmak için elinden geleni ardına koymadı. Asıl kıyamet ise Mehdi bu haberi öğrendiğinde koptu.

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TV8
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