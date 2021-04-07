Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı! Hoşça kal Mehdi Usta

Başrollerinde Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ve Engin Öztürk'ün oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 31 Mart Çarşamba ekrana gelecek olan 37. bölümünde şok edici şeyler yaşanmış ve baş rol Mehdi, vurularak diziye veda etmişti.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 38. BÖLÜM 1. FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 38. BÖLÜM 2. FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Benal'in emaneti Müjgan bebeği daha ilk günden Mehdi'ye vermek zorunda kalan Zeynep öfkeli ve çaresizdir Bu çocuğun çevresindekilere zulmeden bir babanın elinde annesiz büyümemesi için Benal'i bulmalı ve ona sahip çıkmalıdır.

Kendini yine Zeynep'in geçmişinin gölgesinin düştüğü bir çatışmanın ve arayışın içinde bulan Barış ise bir kes daha sevdiği kadına destek olacaktır. Zeynep'le yürünen yol dikenlidir. Zeynep'in hayatıyla iç içe geçen hayat beklenmedik olaylarla doludur, peki bir tebessüm, bir sevgi sözcüğü tüm bu zorlukları unutmaya yeter mi?

Mehdi tek başına bebeğine bakmayı ve onu kimselere vermemeyi kafasına koymuştur. Nuh'un resti ve Cemile'nin sonunda onunla yüzleşip yaptıklarını yargılaması sonrası tamamen yalnızdır. Geçmişi değiştirmek isterken, bugününü ve geleceğini alt üst eden Mehdi için karar zamanı gelmiştir. Her şeyi geride bırakıp eski günlere, eski hayata dönmek mümkün mü? Sen inkar ettiğinde gerçekler hükümsüz müdür? Kendinden kaçabilirsin ama kurtulabilir misin?

