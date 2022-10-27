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Yaz insanı mısın kış mı? Testi çöz, favori mevsimine göre karakterin ortaya çıksın

27.10.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin favori bir mevsimi vardır. O mevsim geldiğinde hava şartlarından bağımsız bir şekilde daha iyi ve mutlu hisseder. Aslında her mevsim bir karakteri temsil ediyor. Favori mevsimini seçerken karakterinizin çok büyük bir etkisi var.

Yaz insanı mısın kış mı? Testi çöz, favori mevsimine göre karakterin ortaya çıksın

Peki ya sen sıcağı mı seviyorsun soğuğu mu? Bakalım hangi mevsim senin kişiliğini yansıtıyor!

Yaz insanı mısın kış mı? En sevdiğin mevsim, karakterini ortaya çıkarıyor!

1/7

Seni biraz tanıyalım... Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

Seni biraz tanıyalım... Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
Kadın
Erkek
Belirtmemeyi tercih ediyorum.
2/7

Peki, kaç yaşındasın?

18 yaş altı
18-24
25-34
35-44
45+
3/7

Peki ya en çok hangi havalar hoşuna gidiyor?

Peki ya en çok hangi havalar hoşuna gidiyor?
Sıcak havaları severim.
Orta sıcaklıkta olan ve yağmur yağan havaları severim.
Soğuğa yakın ve yağmurlu havaları severim.
Soğuk ve karlı havaları severim.
4/7

Hangi ağaç manzarasından hoşlanıyorsun?

Hangi ağaç manzarasından hoşlanıyorsun?
Yeşil ve yapraklı ağaçlar olan doğa görüntüsü hoşuma gider.
Altında ve dallarında çiçekler açmaya başlamış ağaçlar.
Yaprakları dökülmüş ve yavaş yavaş kurumaya başlamış ağaçlar hoşuma gider.
Kuru ve yapraksız ağaç görüntüsünü seviyorum.
5/7

Peki favori meyven hangisidir?

Peki favori meyven hangisidir?
Kiraz
Mandalina
Kivi
Çağla badem
Elma
Erik
Çilek
Portakal
Şeftali
Nar
İncir
Ayva
Hiçbiri
Hepsi
6/7

Hangi sebzeleri tüketmeyi seviyorsun?

Hangi sebzeleri tüketmeyi seviyorsun?
Bezelye
Bamya
Enginar
Ispanak
Domates
Salatalık
Patates
Kereviz
Pırasa
Taze fasulye
Lahana
Kabak
Bürüksel lahanası
Bal kabağı
Havuç
Hibçbiri
Hepsi
7/7

Son olarak nasıl kıyafet giyinmeyi tercih ediyorsun?

Son olarak nasıl kıyafet giyinmeyi tercih ediyorsun?
İnce kısa kollu.
İnce uzun kollu.
Kalın uzun kollu ve ceket.
Kalın uzun kollu ve mont.

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