Yaz insanı mısın kış mı? Testi çöz, favori mevsimine göre karakterin ortaya çıksın

Peki ya sen sıcağı mı seviyorsun soğuğu mu? Bakalım hangi mevsim senin kişiliğini yansıtıyor!

Yaz insanı mısın kış mı? En sevdiğin mevsim, karakterini ortaya çıkarıyor! 1/7 Seni biraz tanıyalım... Cinsiyetini öğrenebilir miyiz? Kadın Erkek Belirtmemeyi tercih ediyorum. 2/7 Peki, kaç yaşındasın? 18 yaş altı 18-24 25-34 35-44 45+ 3/7 Peki ya en çok hangi havalar hoşuna gidiyor? Sıcak havaları severim. Orta sıcaklıkta olan ve yağmur yağan havaları severim. Soğuğa yakın ve yağmurlu havaları severim. Soğuk ve karlı havaları severim. 4/7 Hangi ağaç manzarasından hoşlanıyorsun? Yeşil ve yapraklı ağaçlar olan doğa görüntüsü hoşuma gider. Altında ve dallarında çiçekler açmaya başlamış ağaçlar. Yaprakları dökülmüş ve yavaş yavaş kurumaya başlamış ağaçlar hoşuma gider. Kuru ve yapraksız ağaç görüntüsünü seviyorum. 5/7 Peki favori meyven hangisidir? Kiraz Mandalina Kivi Çağla badem Elma Erik Çilek Portakal Şeftali Nar İncir Ayva Hiçbiri Hepsi 6/7 Hangi sebzeleri tüketmeyi seviyorsun? Bezelye Bamya Enginar Ispanak Domates Salatalık Patates Kereviz Pırasa Taze fasulye Lahana Kabak Bürüksel lahanası Bal kabağı Havuç Hibçbiri Hepsi 7/7 Son olarak nasıl kıyafet giyinmeyi tercih ediyorsun? İnce kısa kollu. İnce uzun kollu. Kalın uzun kollu ve ceket. Kalın uzun kollu ve mont.