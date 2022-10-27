Yaz insanı mısın kış mı? Testi çöz, favori mevsimine göre karakterin ortaya çıksın

Peki ya sen sıcağı mı seviyorsun soğuğu mu? Bakalım hangi mevsim senin kişiliğini yansıtıyor!
Yaz insanı mısın kış mı? En sevdiğin mevsim, karakterini ortaya çıkarıyor!
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Seni biraz tanıyalım... Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
Belirtmemeyi tercih ediyorum.
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Peki, kaç yaşındasın?
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Peki ya en çok hangi havalar hoşuna gidiyor?
Orta sıcaklıkta olan ve yağmur yağan havaları severim.
Soğuğa yakın ve yağmurlu havaları severim.
Soğuk ve karlı havaları severim.
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Hangi ağaç manzarasından hoşlanıyorsun?
Yeşil ve yapraklı ağaçlar olan doğa görüntüsü hoşuma gider.
Altında ve dallarında çiçekler açmaya başlamış ağaçlar.
Yaprakları dökülmüş ve yavaş yavaş kurumaya başlamış ağaçlar hoşuma gider.
Kuru ve yapraksız ağaç görüntüsünü seviyorum.
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Peki favori meyven hangisidir?
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Hangi sebzeleri tüketmeyi seviyorsun?
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Son olarak nasıl kıyafet giyinmeyi tercih ediyorsun?
Kalın uzun kollu ve ceket.
Kalın uzun kollu ve mont.