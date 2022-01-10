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  4. Espride pişti olmuşlardı! Doğu Demirkol'dan 'Cem Yılmaz' açıklaması: Şaka tapulu malım değil!

Espride pişti olmuşlardı! Doğu Demirkol'dan 'Cem Yılmaz' açıklaması: Şaka tapulu malım değil!

10.01.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Demirkol, yıllar önce yaptığı “Allah diyen Aslan” esprisine Cem Yılmaz’ın son gösterisinde yer vermesi ile ilgili konuştu. Sosyal medya paylaşımıyla espriyi önce kendisinin yaptığı ortaya çıkan komedyen, "Bu espriyi herkes yapabilir, benim tapulu malım değil. Konuyu farklı işledik zaten" şeklinde konuştu.

Espride pişti olmuşlardı! Doğu Demirkol'dan 'Cem Yılmaz' açıklaması: Şaka tapulu malım değil!

Cem Yılmaz, son gösterisinde “Allah diyen Aslan” esprisine yer vermiş, aynı espriyi daha önce Doğu Demirkol’un kendi şovunda kullandığı ortaya çıkmıştı. Demirkol, o esprisini de sosyal medyadan “Eskilerden bir şaka...” notuyla paylaşmıştı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol (34), önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Espride pişti oldular! Doğu Demirkol'dan Cem Yılmaz'a göndermeEspride pişti oldular! Doğu Demirkol'dan Cem Yılmaz'a gönderme

"TAPULU MALIM DEĞİL!"

Muhabirlerle sohbet eden Demirkol, paylaşımıyla alakalı konuştu. "Ben kendimi aklamak için paylaştım." diyen Doğu Demirkol, "Kesinlikle kötü bir amaçla o videoyu paylaşmadım. Bu espriyi herkes yapabilir, bu benim tapulu malım değil ama Cem ağabey gösterisinde yapınca, beni izlemeye gelenler de 'Cem Yılmaz’dan mı esinlendi?' demesin diye paylaştım. Ben Cem ağabeyden almadım espriyi, o benden aldı gibi bir algı için de paylaşmadım. Konuyu farklı işledik zaten. Bu espriyi ben yıllardır anlatıyorum yoksa Cem ağabeyden esinlenmedim. Cem ağabeyi severim, o bizim değerimiz." ifadelerini kullandı.

"AYNI KONUYA DEĞİNDİĞİMİZ OLUYOR"

Demirkol, gazetecilerin, "Komedyenler birbirinden esinleniyor mu?" sorusuna da yanıt verdi. Ünlü isim, "Mutlaka izliyoruz birbirimizi. Gördüklerimiz ve başka konular üzerinden başka örneklerle aynı şeylere değindiğimiz oluyor." açıklamasını yaptı.


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Cem Yılmaz Doğu Demirkol
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