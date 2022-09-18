Doğu Demirkol'dan direk dansı yapan Hayal Köseoğlu'na ilginç 'direk' sorusu

Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, son yılların en popüler isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çekici açıklamalarla ve paylaşımlarla gündem olan güzel oyuncu Doğu Demirkol'un konuğu oldu.

Zaman zaman direk dansı yaptığı anları paylaşan Hayal Köseoğlu'na Doğu Demirkol'dan ilginç bir soru geldi. Demirkol güzel oyuncuya "Annen baban misafirliğe geldiğinde evdeki direği söktürüyor musun?" dedi.

Hayal Köseoğlu ise bu soruya "Hayır ama sen nereden biliyorsun bunu?" yanıtını verdi. Demirkol ise "Kaç kere geldim ya!" dedi.

O anlar seyirciler tarafından da "Ooo" nidalarıyla karşılandı.

