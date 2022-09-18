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Doğu Demirkol'dan direk dansı yapan Hayal Köseoğlu'na ilginç 'direk' sorusu

18.09.2022 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Hayal Köseoğlu, Mucize Doktor dizisiyle iyice popülerleşti. Sosyal medyada iddialı paylaşımlar yapan Köseoğlu son olarak Doğu Demirkol'un programına konuk oldu. Hayal Köseoğlu'na sorulan 'direk' sorusu sosyal medyada dikkat çekti.

Mucize Doktor dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, son yılların en popüler isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çekici açıklamalarla ve paylaşımlarla gündem olan güzel oyuncu Doğu Demirkol'un konuğu oldu.

Zaman zaman direk dansı yaptığı anları paylaşan Hayal Köseoğlu'na Doğu Demirkol'dan ilginç bir soru geldi. Demirkol güzel oyuncuya "Annen baban misafirliğe geldiğinde evdeki direği söktürüyor musun?" dedi.

Hayal Köseoğlu ise bu soruya "Hayır ama sen nereden biliyorsun bunu?" yanıtını verdi. Demirkol ise "Kaç kere geldim ya!" dedi.

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O anlar seyirciler tarafından da "Ooo" nidalarıyla karşılandı.

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Doğu Demirkol Hayal Köseoğlu
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