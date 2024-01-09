Doğu Demirkol tarzıyla galaya damga vurdu! Kıyafet seçimi gündem oldu

Çektiği eğlenceli videolar ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Doğu Demirkol daha sonra çok sayıda projede rol aldı. Özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü komedyen şimdi de yeni filmiyle adından söz ettiriyor.

Doğu Demirkol'un Yağmur Tanrısevsin ile başrolünü paylaştığı "Yaşam Koçu" filminin galası dün akşam gerçekleştirildi. 12 Ocak'ta vizyona girecek olan filmin galasına Doğu Demirkol'un tarzı damga vurdu.

Ünlü komedyenin kıyafet seçimi sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyah upuzun bir üst tercih eden Demirkol'un pardesüyü andıran ilginç seçimi görenleri şaşırttı.







