Doğu Demirkol'un başrolünü üstlendiği "Doğu" dizisinin 3. sezon fragmanı yayınlandı! Sosyal medyadan yorum yağdı

İlk iki sezonuyla büyük ilgi gören ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan 'Doğu' dizisinin yeni sezonundan ilk tanıtım geldi. Dizi, Doğu Demirkol’un hayatını sorgulama sürecini, ekonomik zorluklar, ilişki çıkmazları ve aile içi çatışmalarla harmanlayarak mizahi bir şekilde anlatıyor.

Üçüncü sezonda Doğu Demirkol başrol oyunculuğunun yanında Cem Terbiyeli ile birlikte dizinin yönetmenlik koltuğunda yer aldı. Aynı zamanda Demirkol dizinin senaryosunu Murat Özsoy ile birlikte kaleme aldı. Dizide Evliya Aykan, Ege Kökenli, Kubilay Tuncer, Banu Fotocan, Keremcem ve Ayşe Kırca gibi isimler de eşlik ediyor.

DOĞU DİZİSİNİN 3. SEZON KONUSU

Dizi, Doğu’nun komedyen olma hayalinin peşinden koşarken yaşadığı zorlukları ve hayatın iniş çıkışlarını eğlenceli bir şekilde izleyicilere aktarıyor. Doğu, sahnede başarılı olsa da özel hayatında ailesiyle çatışmalar yaşamakta ve maddi sıkıntılarla boğuşmaktadır. Ayrıca, zengin kız arkadaşıyla arasında kültürel ve maddi farklar nedeniyle sorunlar çıkar. Tüm bu zorluklara rağmen komedyen olma tutkusunu bırakmayan Doğu, her şeye rağmen yoluna devam eder. Yeni sezonda, Doğu’nun hayatındaki seçimler ve ailesiyle yaşadığı hararetli tartışmalar ön plana çıkarken, zengin bir ailenin çocuğuna "oyun abisi" olarak sabrını zorlayan komik durumlarla da başa çıkmaya çalışır.