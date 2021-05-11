Doğu Karadeniz’in Safranbolu’su ziyaretçilerini Osmanlı Dönemi’nde hissettiriyor

Akçaabat'ın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ortamahalle'de 1. etap alanında onaylanan projeler doğrultusunda restorasyon çalışmaları hem sokaklarda hem de yapılarda sürüyor. 13 tescilli yapı, 11 tescilsiz yapının aslına uygun olarak restorasyonunun devam ettiği Ortamahalle'de sokakların döşeme kaplamaları ile aydınlatma sistemleri de yenileniyor. Tarihi dokusu ve eşsiz manzarası ile Ortamahalle, restorasyon çalışmaları ile pandemi sonrası turizmde önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Evlenecek çiftler için adeta doğal bir stüdyo olan Ortamahalle'nin pandemi sonrası müze olarak hizmete açılacak olan tarihi St. Michael Kilisesi ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlaması hedefleniyor. Ortamahalle'de yürütülen restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Osmanlı dönemine ait evleri turizme kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ekim "Ortamahalle'yi geçmişten günümüze ve geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Osmanlı dönemine ait tarihi evlerimiz var. Bu evlerimizi turizme kazandırmak istiyoruz. geleceğe bu evleri kazandırmamız gerekiyor. Bu kapsamda belediye olarak çalışmalar yürütüyoruz. Daha önceki dönemde 3 adet tarihi konağı restorasyon çalışmalarını tamamlamıştık. Bu restorasyon çalışmaları bölgenin turizminin gelişmesinde ön ayak oldu" dedi.