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Doğu Karadeniz’in Safranbolu’su ziyaretçilerini Osmanlı Dönemi’nde hissettiriyor

Seray Üstün Seray Üstün
11.05.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Akçabat ilçesine bağlı Ortamahalle’nin mimari dokusu ziyaretçileri cezbediyor. Osmanlı Dönemi'ne ait evleri, Arnavut kaldırımlı taş sokakları ve çeşmeleri tarihsel dokuya uygun olarak restore ediliyor. “Doğu Karadeniz'in Safranbolu'su” olarak nitelendirilen Ortamahalle, pandemi sonrasında da misafirlerini ağırlamak için hazırlıklara başladı.

Doğu Karadeniz’in Safranbolu’su ziyaretçilerini Osmanlı Dönemi’nde hissettiriyor

Akçaabat'ın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ortamahalle'de 1. etap alanında onaylanan projeler doğrultusunda restorasyon çalışmaları hem sokaklarda hem de yapılarda sürüyor. 13 tescilli yapı, 11 tescilsiz yapının aslına uygun olarak restorasyonunun devam ettiği Ortamahalle'de sokakların döşeme kaplamaları ile aydınlatma sistemleri de yenileniyor. Tarihi dokusu ve eşsiz manzarası ile Ortamahalle, restorasyon çalışmaları ile pandemi sonrası turizmde önemli bir adım atmayı hedefliyor.

Evlenecek çiftler için adeta doğal bir stüdyo olan Ortamahalle'nin pandemi sonrası müze olarak hizmete açılacak olan tarihi St. Michael Kilisesi ile her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlaması hedefleniyor. Ortamahalle'de yürütülen restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Osmanlı dönemine ait evleri turizme kazandırmak için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Ekim "Ortamahalle'yi geçmişten günümüze ve geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Osmanlı dönemine ait tarihi evlerimiz var. Bu evlerimizi turizme kazandırmak istiyoruz. geleceğe bu evleri kazandırmamız gerekiyor. Bu kapsamda belediye olarak çalışmalar yürütüyoruz. Daha önceki dönemde 3 adet tarihi konağı restorasyon çalışmalarını tamamlamıştık. Bu restorasyon çalışmaları bölgenin turizminin gelişmesinde ön ayak oldu" dedi.

"ORTA MAHALLE'Yİ DÜNYAYA TANITMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ortamahalle'de 13 tane tescilli, 11 tescilsiz yapının restorasyonunun gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Ekim, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile ortaklaşa cephe ve sokak iyileştirme çalışmaları da yürütüyoruz. Bu çalışma ile 13 tane tescilli, 11 tescilsiz yapının restorasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmaların 2. etabında Ortamahalle'nin üst kısımlarında daha önce restorasyonunu yapmış olduğumuz Michael Kilisesi'nin kısmına kadar tamamlanacak. Ortamahalle'yi dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Turizmi geliştirme adına bu bölgede Osmanlı dönemine ait tarihi evlerle beraber bu bölgenin turizmle kalkınması adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlar restorasyon çalışmaları başladığında temkinli yaklaşmıştı. Binaların restorasyonu ilerledikçe vatandaşların da hoşuna gitmeye başladı. Bazı vatandaşlar bize başvurarak evinin restorasyonunun yapılmasını istiyor. Arkadaşlarımız talepleri topluyor" şeklinde konuştu.

"47 TESCİLLİ YAPI VAR"

Ortamahalle'de bulunan çöp konteynırlarına bile müdahale edeceklerini vurgulayan Başkan Ekim, "Ortamahalle'de 47 tescilli yapı var. Bazı evler daha önceden yapılmıştı. Bunları seçerek ilerliyoruz. Muhtemelen 30-35 tescilli yapının restorasyonunu gerçekleştirmiş olacağız. Sokağın içerisinde de çalışmalar yapacağız. Tabeleler hatta sokaktaki çöp konteynırına bile müdahale edeceğiz. Kurulla beraber proje çalışmalarımız devam ediyor. O proje doğrultusunda bölgenin slieti değişecek. Geçmişteki mahalle kültürünü geleceğe taşımış olacağız. Pandemi sonrası Ortamahalle'yi turizme hazırlıyoruz. Bütün misafirlerimizi Ortamahalle'ye bekliyoruz. Michael kilisesindeki çalışmaları tamamladık. Pandemi sonrası kilise Ortamahalle müzesi olarak turizme katkı sağlayacak. Bu bölgenin ulaşımı ile de Pulathane bulvarında çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi potansiyeli giderek artan ve turizmde adından söz ettiren mahalle, misafirlerine her mevsim eşsiz manzarasıyla tabiat ile iç içe vakit geçirme, konaklama ve yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuyor.

(İHA)

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Trabzon
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