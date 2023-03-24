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Doğu Yücel’in romanından uyarlanan ve başrolünü Kadir Doğulu’nun üstlendiği ‘Mitat’ filminin vizyon tarihi belli oldu

24.03.2023 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Yücel'in "Kimdir Bu Mitat Karaman?" adlı polisiye mizah romanından uyarlanan ‘Mitat’ filmi için geri sayım başladı. Başrolünü Kadir Doğulu’nun üstlediği filmin 7 Nisan 2320 tarihinde sinemaseverlerle buluşması bekleniyor.

Doğu Yücel’in romanından uyarlanan ve başrolünü Kadir Doğulu’nun üstlendiği ‘Mitat’ filminin vizyon tarihi belli oldu

Doğu Yücel’in "Kimdir Bu Mitat Karaman?" adlı polisiye mizah romanından uyarlanan ‘Mitat’ filminin afişi ve ilk fragmanı paylaşıldı. Başrolünü Kadir Doğulu’nun üstlediği filmin yönetmen koltuğunda Süleyman Arda Eminçe oturuyor. Filmin senaryosu ise Doğu Yücel ve Süleyman Arda Eminçe’nin kaleminden çıktı.

kapak mitat

Filmde Kadir Doğulu'ya İpek Filiz Yazıcı, Bülent Çolak, Dilek Serbest, Sinan Albayrak, Zeliha Çetinkaya, Eva Dedova, Biğkem Karavus, Beril Acar, Beyti Engin gibi zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.

MİTAT FİLMİNİN KONUSU

Filmin baş karakteri olan Mitat Karaman, son derece sıradan bir hayat yaşar. Evden işe, işten eve monoton bir hayatın içinde olan Mitat’ın hayatı bir gece yarısında kapısının çalmasıyla aniden değişir.

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Âlim Yapım (@alimyapim)'in paylaştığı bir gönderi

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Kadir Doğulu doğu yücel

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