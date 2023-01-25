Doğu zıt anlamlısı nedir? Doğu kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Doğu sözcüğü günlük hayatımızda karşımıza çok sık çıkan kelimelerden biridir. Eski Türkçe bir sözcük olan doğu kelimesi dilimize “tog-“ fiilinden “+l” son ekiyle türetilerek girmiştir. Dilimizde iki farklı doğa kelimesine rastlarız. Bunlardan birisi yön belirten ve bu bağlamda anlam kazanan "doğu" kelimesiyken diğeri de güneşin doğduğu ülkeleri belirten ve özel isim olarak kullanılan "Doğu" kelimesidir. Anlamları dışında aralarındaki en büyük fark yön belirten kelimenin küçük harfle yazılması, özel isim olan kelimenin de büyük harfle başlamasıdır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin birden fazla anlamı bulunur:

(İsim) Güneşin doğduğu ana yön

(İsim) Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge

(Gök Bilimi) Güneşin 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de doğduğu 0,90°'lik yön

(Özel isim) Güneşin doğduğu yöndeki ülkeler bölgesi

(Özel isim) Avrupa'ya göre Asya ve Kuzeydoğu Afrika'nın bir bölümü

(Sıfat) Bu yönde olan, Şarki

Ayrıca doğu sözcüğünün içerisinde geçtiği “gün doğusu", "kuzeydoğu", "güneydoğu", "doğu noktası", "doğu kayını” gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

Doğu kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlam olarak birbirinin tam tersi durumları ifade eden sözcükler zıt anlamlı yani karşıt anlamlı olarak tabir edilir. Zıt anlamlı sözcükler günlük yaşantımızda da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Karşıt anlamlı sözcüklerin hem okunuş hem de yazım şekilleri birbirinden farklıdır. Her sözcüğün karşıt anlamlısı olmamasına rağmen doğu kelimesinin karşıtı mevcuttur. Doğu sözcüğü zıddı bulunan kelimeler arasında yer almaktadır. Doğu zıt anlamlısı olan iki kelime vardır. Ancak bu kelimeler de yine doğu kelimesi gibi cins ve özel isimdir. Aralarında anlam dışında en büyük fark büyük harfle yazılmalarıdır. Doğu kelimesinin zıt anlamı olan sözcük:

Batı / batı

Batı sözcüğü doğu sözcüğünün tam aksini ifade etmektedir. Sözcüklerin zıt anlamlı olabilmesi için birbirleriyle mana açısından çelişmesi gerekir. Bu bağlamda doğu kelimesi güneşin doğduğu yönü temsil ederken batı sözcüğü ise güneşin battığı yönü temsil etmektedir. Yön anlamında kullanılan doğu ve batı kelimesi küçük harfle yazılır. Ayrıca "güneşin doğduğu yöndeki ülkeler" anlam bağlamında Doğu zıt anlamlısı kelime de Batı'dır.

Doğunun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde bazı sözcüklerin zıt anlamlısı varken bazılarının ise yoktur. Doğu sözcüğü ise zıt anlamlısı var olan kelimelerden biridir. Doğunun zıt anlamlısı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler vermek gerekirse: