EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Doğu zıt anlamlısı nedir? Doğu kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Doğu zıt anlamlısı nedir? Doğu kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

20.01.2023 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde çok sayıda kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin öğrenilmesi sözcük haznemizi genişlettiği gibi doğru bir şekilde kullanılması da cümlelerde tekrara düşmememizi sağlamaktadır. Dilimizde her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi zıt anlamlısı da mevcut değildir. Zıt anlamlı yani karşıt sözcükler birbirinin anlam açısından tam aksini anlatan kelimeleri içerir. Peki, hem cins hem de özel isim olarak kullanılan doğu kelimesinin zıddı nedir?

Doğu zıt anlamlısı nedir? Doğu kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Doğu sözcüğü günlük hayatımızda karşımıza çok sık çıkan kelimelerden biridir. Eski Türkçe bir sözcük olan doğu kelimesi dilimize “tog-“ fiilinden “+l” son ekiyle türetilerek girmiştir. Dilimizde iki farklı doğa kelimesine rastlarız. Bunlardan birisi yön belirten ve bu bağlamda anlam kazanan "doğu" kelimesiyken diğeri de güneşin doğduğu ülkeleri belirten ve özel isim olarak kullanılan "Doğu" kelimesidir. Anlamları dışında aralarındaki en büyük fark yön belirten kelimenin küçük harfle yazılması, özel isim olan kelimenin de büyük harfle başlamasıdır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin birden fazla anlamı bulunur:

  • (İsim) Güneşin doğduğu ana yön
  • (İsim) Bulunulan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge
  • (Gök Bilimi) Güneşin 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de doğduğu 0,90°'lik yön
  • (Özel isim) Güneşin doğduğu yöndeki ülkeler bölgesi
  • (Özel isim) Avrupa'ya göre Asya ve Kuzeydoğu Afrika'nın bir bölümü
  • (Sıfat) Bu yönde olan, Şarki

Ayrıca doğu sözcüğünün içerisinde geçtiği “gün doğusu", "kuzeydoğu", "güneydoğu", "doğu noktası", "doğu kayını” gibi birleşik kelimeler de bulunmaktadır.

Ön zıt anlamlısı nedir? Ön zıt anlamlısı nedir?

Doğu kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlam olarak birbirinin tam tersi durumları ifade eden sözcükler zıt anlamlı yani karşıt anlamlı olarak tabir edilir. Zıt anlamlı sözcükler günlük yaşantımızda da sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Karşıt anlamlı sözcüklerin hem okunuş hem de yazım şekilleri birbirinden farklıdır. Her sözcüğün karşıt anlamlısı olmamasına rağmen doğu kelimesinin karşıtı mevcuttur. Doğu sözcüğü zıddı bulunan kelimeler arasında yer almaktadır. Doğu zıt anlamlısı olan iki kelime vardır. Ancak bu kelimeler de yine doğu kelimesi gibi cins ve özel isimdir. Aralarında anlam dışında en büyük fark büyük harfle yazılmalarıdır. Doğu kelimesinin zıt anlamı olan sözcük:

  • Batı / batı

Batı sözcüğü doğu sözcüğünün tam aksini ifade etmektedir. Sözcüklerin zıt anlamlı olabilmesi için birbirleriyle mana açısından çelişmesi gerekir. Bu bağlamda doğu kelimesi güneşin doğduğu yönü temsil ederken batı sözcüğü ise güneşin battığı yönü temsil etmektedir. Yön anlamında kullanılan doğu ve batı kelimesi küçük harfle yazılır. Ayrıca "güneşin doğduğu yöndeki ülkeler" anlam bağlamında Doğu zıt anlamlısı kelime de Batı'dır.

Çirkin zıt anlamlısı nedir? Çirkin zıt anlamlısı nedir?

Doğunun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimizde bazı sözcüklerin zıt anlamlısı varken bazılarının ise yoktur. Doğu sözcüğü ise zıt anlamlısı var olan kelimelerden biridir. Doğunun zıt anlamlısı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Önümüzdeki günlerde batı tarafından soğuk hava dalgası gelecekmiş.
  • Bugünlerde Batı ülkelerine yoğun bir göç etme durumu var.
  • Yarın coğrafya dersinde batı bölgesinde yer alan ülkeleri işleyeceğiz.
  • Bu yaz şehrin batı kesimlerinde tatil yapmayı planlıyoruz.
  • Adam Batı ülkelerine seyahat etmek için pasaport almaya çalışıyordu.
  • Batı'nın edebiyatımıza etkisi oldukça büyüktür.
Kapalı zıt anlamlısı nedir? Kapalı zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı?
Bu hafta sonu sınav var mı?Bu hafta sonu sınav var mı?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

MSÜ sınav başvurusu ne zaman?

MSÜ sınav başvurusu ne zaman?

2023 KPSS başvuru tarihi nedir?

2023 KPSS başvuru tarihi nedir?

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.