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Ön zıt anlamlısı nedir? Ön kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

18.01.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bir sözcüğünün temel anlamı ya da mecaz anlamı olduğu gibi eş anlamlısı veya zıt anlamlısı da olabilir. Dolayısıyla pek çok sözcüğün zıt anlamlısının ne olduğu sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda bir sözcüğün zıt anlamlısı ile yakın anlamlısının ya da olumsuz hâlinin birbiri ile karıştırılmaması gerekir. Yani ön sözcüğünün zıt anlamlısı da bu sözcüğün anlamının karşıt anlamında kullanılan kelimedir. İsim ve sıfat olarak kullanılabilen ön kelimesinin zıddı nedir?

Ön zıt anlamlısı nedir? Ön kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Ön sözcüğü bir şeyin esas olarak tutulan yüzü, esas tutulan yüzünün baktığı yer ve karşı olarak tanımlanır. Ayrıca isim olarak kullanıldığında ön sözcüğü yakın gelecek zamanı, bir kişinin ilerisini, giysilerin genelde göğsü örten bölümünü de ifade eder. İlk, civar ve yöre anlamlarında da kullanılan ön sözcüğü sıfat olarak kullanıldığı takdirde "benzerler arasında bakılan ve gidilen yönde bulunan" anlamına gelir.

İri zıt anlamlısı nedir? İri zıt anlamlısı nedir?

Ön kelimesinin zıt anlamı nedir?

Kelimelerin eş anlamlıları ile zıt anlamlılarının bilinmesi oldukça önemlidir. Özellikle Türkçe gibi zengin bir dilde kullanılan sözcüklerin pek çok zıt anlamlısı ya da eş anlamlısı olabilir. Bu sözcükler zıt anlamlıları ile birlikte öğrenildiği takdirde temel anlamlarının hatırlanması da kolaylaşır. Dolayısıyla ön sözcüğünün zıt anlamlısı da TDK tarafından da belirtildiği şekilde açıklanmalı ve örnek cümle içerisinde kullanılmalıdır. Böylelikle ön sözcüğünün anlamı da daha anlaşılır hâle gelecektir. Ön zıt anlamlısı olan "arka" sözcüğünün temel anlamı da bu bağlamda aşağıdaki gibi açıklanabilir:

  • Art, peş veya geri kalan bölüm
  • Herhangi bir şeyin temel tutulan yüzünün tam tersi olan kısım
  • Otururken sırtın dayandığı yer

İsim ve sıfat olarak kullanılabilen önün zıt anlamlısı "arka" sözcüğüdür. TDK tarafından yapılan ön sözcüğü tanımına bakıldığında da bu sözcüğün arka kelimesinin karşıtı olarak kullanıldığı görülür. Bu doğrultuda önün zıt anlamlısı olan sözcük "arka" kelimesidir.

İniş zıt anlamlısı nedir? İniş zıt anlamlısı nedir?

Önün zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Arka kelimesi, ön kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcüktür. Dolayısıyla ön kelimesinin tek zıt anlamlısı arka sözcüğü olmaktadır. Bu sözcüğün anlamının daha net bir şekilde anlaşılması için ise aşağıdaki gibi cümle örneklerinin sunulması mümkündür:

  • Bluzumun arka kısmı boya lekesi olmuş.
  • Evimin arkasında yer alan garaja arabanı park edebilirsin.
  • Otobüs yolculuğu yaparken genelde başını arkaya yaslayıp müzik dinler.
  • Okulun arkasındaki araziye inşa edilen yeni dil kursu merkezi öğrencilerin dikkatini çekti.
  • Bu sisli havada ne önümü ne de arkamı görebildiğim için yolumu kaybettim!
İnce zıt anlamlısı nedir? İnce zıt anlamlısı nedir?

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