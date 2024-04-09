Doğum günü partisine katıldıkları kıyafetleri sosyal medyanın diline düştü: "Abi o nasıl terlik"

Türkiye'nin en ikonik çiftlerinden Safiye ve Faik rüzgarı hala esmeye devam ediyor. Çift yıllardır birlikte katıldıkları programlarla çok konuşuluyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ikili son olarak arkadaşlarının doğum gününe katıldıkları kıyafetlerle adından söz ettirdiler.

Özellikle Faik Öztürk'ün terlikleri dikkat çekti. Sosyal medyada ikilinin tarzı çok konuşuldu.

İkiliye, "Abi o nasıl terlik", "Terlikler güzelmiş", "Terlikleri beğendim", "Faik Abi partiye hangi ülkeye gidiyorsun?" gibi yorumlar yapıldı.





