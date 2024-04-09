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Doğum günü partisine katıldıkları kıyafetleri sosyal medyanın diline düştü: "Abi o nasıl terlik"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.04.2024 13:04
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Magazin dünyasının sempatik çiftleri arasında gösterilen Safiye Soyman ve Faik Öztürk arkadaşlarının doğum günü partisine katıldılar. Çiftin parti için tercih ettiği kıyafetler sosyal medyada gündem olurken Faik Öztürk'ün terlikleri çok konuşuldu.

Doğum günü partisine katıldıkları kıyafetleri sosyal medyanın diline düştü: "Abi o nasıl terlik"

Türkiye'nin en ikonik çiftlerinden Safiye ve Faik rüzgarı hala esmeye devam ediyor. Çift yıllardır birlikte katıldıkları programlarla çok konuşuluyor.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ikili son olarak arkadaşlarının doğum gününe katıldıkları kıyafetlerle adından söz ettirdiler.

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Özellikle Faik Öztürk'ün terlikleri dikkat çekti. Sosyal medyada ikilinin tarzı çok konuşuldu.

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İkiliye, "Abi o nasıl terlik", "Terlikler güzelmiş", "Terlikleri beğendim", "Faik Abi partiye hangi ülkeye gidiyorsun?" gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Faik Öztürk Safiye Soyman sosyal medya magazin
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