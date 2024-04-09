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Nesrin Cavadzade'nin Ali Koç'la pozu sosyal medyayı salladı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.04.2024 11:33
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Yüzyıllık Mühür, Bizim Hikaye, Yasak Elma, Üç Kuruş gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, son olarak Ali Koç'la verdiği pozla gündeme geldi. Sosyal medyada oyucunun paylaşımına yorum yağdı.

Nesrin Cavadzade'nin Ali Koç'la pozu sosyal medyayı salladı!

Rol aldığı yapımlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade iddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiriyor.

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Her paylaşımı olay olan ünlü isim bu defa Ali Koç'la çekilmiş pozunu paylaştı. Oyuncu paylaşıma "Ben helikopterini çağırdım, ama Başkan nazik adam kendi de geldi" notunu düştü.

PAYLAŞIMA YORUM YAĞDI

nesrincavadzade

Oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı. Sosyal medyada oyuncuya yorum yağdı.

Oyuncuya, "Başkana selam söyle", "Gayet güzel çıkmışsınız", "Başkan nazik adam", "Seviyorum ikinizi" gibi yorumlar yapıldı.

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Nesrin Cavadzade, geçtiğimiz günlerde Koç ailesine ait bir helikopter önünde poz vermişti. Oyuncu paylaşıma da "Bak Vecihi aşk için neler yapıyor" notunu düşmüştü.

Vitrin


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