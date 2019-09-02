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Doğum gününü kutlamak için gittiği evde tecavüze uğradı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 02.09.2019 16:42 | Son Güncelleme

Hindistan'da doğum gününü kutlamak için arkadaşının evine giden genç kız, dört erkeğin tecavüzüne uğradı. Genç kız olaydan yaklaşık bir buçuk ay sonra hayatını kaybetti.

Doğum gününü kutlamak için gittiği evde tecavüze uğradı!

Hindistan'ın Mumbai kentinde 19 yaşında bir genç kız, doğum gününde dört kişinin tecavüzüne uğradı.

7 Temmuz'da meydana gelen olayda, dört erkek arkadaşı ile birlikte doğum gününü kutlayan genç kız, pastasını üfledikten hemen sonra saldırıya uğradı.

Aurangabad'da yaşayan genç kız, doğum gününü kutlamak için erkeklerden birinin evine gitti. Mumbai yakınlarındaki evde dört kişinin tecavüzüne uğrayan genç kız, hastaneye gitmedi ve başına gelenleri polise bildirmedi.

AİLESİNE SÖYLEYEMEDİ

Ailesine yaşadıklarını söylemekten çekinen genç kızın sağlık durumu, saldırıdan birkaç gün sonra kötüye gitti. Aurangabad'daki bir hastaneye başvuran ismi açıklanmayan genç kız, doktorların cinsel saldırıdan şüphelenmesi üzerine başına gelenleri açıkladı.

Durumu gittikçe ağırlaşan genç kız, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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doğum günü kutlama tecavüz Hindistan india

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