Doğuma sayılı günler kaldı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ayna pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Giyinmeyi unutmuş'

İdo Tatlıses ile uzun süreli birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıyan Yasemin Şefkatli şimdilerde ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'in karısı Yasemin Şefkatli sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozuyla adından söz ettirdi. İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Şefkatli ayna karşısında poz verdi.

Sadece tişört ile poz veren Yasemin Şefkatli'nin bu paylaşımına 'Giyinmeyi unutmuş' gibi yorumlar yapıldı.







