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Doğuma sayılı günler kaldı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ayna pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Giyinmeyi unutmuş'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2024 11:21 | Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Şefkatli bu defa ayna karşısındaki pozuyla sosyal medyayı salladı.

Doğuma sayılı günler kaldı! İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli ayna pozuyla sosyal medyayı salladı! 'Giyinmeyi unutmuş'

İdo Tatlıses ile uzun süreli birlikteliklerini 2021 yılında nikah masasına taşıyan Yasemin Şefkatli şimdilerde ikiz bebeklerini kucağına almak için gün sayıyor.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in Derya Tuna ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses'in karısı Yasemin Şefkatli sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

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Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son pozuyla adından söz ettirdi. İkiz bebeklerini kucağına almak için gün sayan Şefkatli ayna karşısında poz verdi.

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Sadece tişört ile poz veren Yasemin Şefkatli'nin bu paylaşımına 'Giyinmeyi unutmuş' gibi yorumlar yapıldı.

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