Doğumdan sonra hemen eski haline döndü! Gonca Vuslateri tam 23 kilo verdi! Sırrı bakın neymiş

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizişi ile ekranlara geri dönen Gonca Vuslateri dizideki her sahnesiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Başarılı oyunculuğu ile övgü dolu yorumlar alan Vuslateri şimdi de doğum sonrası verdiği kilolar ile gündemde.

Devlet memuru olan ve adının Levent Yaşar olduğu bilinen sevgilisiyle 20 Mart'ta evlenen ünlü oyuncu, 27 Nisan'da ise Asya adını verdiği kızını kucağına almıştı.

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ve bebeğiyle ilgilenen ünlü oyuncu doğum sonrası eski formuna hızlıca kavuştu.

TAM 23 KİLO VERDİ

Sosyal medya hesabından karnı burnundayken gerçekleştiği bir dergi çekiminden karelerini paylaşan ünlü oyuncu hamilelikte 22 kilo aldığını ve doğum sonrası da 23 kilo verdiğini açıkladı.

ZAYIFLAMA SIRRI BAKIN NEYMİŞ

Vuslateri, daha önce yaptığı açıklamalar da fazla kilolarından ağır yemeklerden uzak durarak, sebze ve meyve ağırlıklı dengeli beslenerek, bol su tüketerek kurtulduğunu söylemişti.