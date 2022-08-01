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  4. Doğumdan sonra körleşmeye başladı! Her gün görüşünü biraz daha kaybeden talihsiz anne anlattı

Doğumdan sonra körleşmeye başladı! Her gün görüşünü biraz daha kaybeden talihsiz anne anlattı

01.08.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra'dan Sylvia Chengo, doğumdan sonra görüşünü kaybetmesiyle başlayan kabusunu anlattı. 33 yaşındaki iki çocuk annesi ve içerik üreticisi, gözün orta tabakasının iltihaplanmasına neden olan, göz ağrısına ve görmede değişiklik ve kayıplara neden olabilen bir durum olan Üveit hastalığı ile nasıl yaşadığını paylaştı.

Doğumdan sonra körleşmeye başladı! Her gün görüşünü biraz daha kaybeden talihsiz anne anlattı

Yedi yaşındaki Kai ve dört yaşındaki Naarah'ın annesi olan Sylvia Chengo, doğumuyla birlikte tecrübelediği ciddi görüş kaybını ve kendisine görmede değişiklik, bozukluk ve kayıplara neden olabilen bir durum olan Üveit teşhisi konulmasının ardından yaşadıklarını anlattı.

GÖREMEDİ

Yolunda giden bir hamilelikten sonra ilk bebeğini kucağına alan genç kadın, doğumdan sonra yavaş yavaş görüşünde bir azalma olduğunu ve yedinci günde hiçbir şey göremez hale geldiğini fark etti. Buna rağmen durumu anlayamadığı için devam etmeye çalıştı ancak annesinin durumu fark etmesi üzerine soluğu hastanede aldı.

KİLO ALMAYI UMURSAMADI

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Durumu doktorların da kafasını karıştırdı ancak bazı tetkiklerin ardından bunun Üveit olabileceğini düşündüler. Ona tavsiye edilen ilacı kullanan Sylvia, altı haftalık tedavi ile kademe kademe görüşünü geri kazandı. İlaç kullanımı ciddi düzeyde kilo almasına neden olsa da genç kadın bunu umursamadı.

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HALA İLAÇ KULLANIYOR

Sylvia, iki yıl boyunca görüşünü kaybetmemek için ilaç tedavisine devam etti ve durumunu yönetmek için hala azaltılmış dozda ilaç kullanıyor. Daha fazla araştırma yapılması ve farklı tedavilerin ortaya çıkmasını umarak bekliyor.

TEKRAR YAŞADI

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Ancak Sylvia, ilaç kullanımına rağmen zaman zaman hastalığının tekrar tekrar nüksedebildiğini söyledi. Birkaç yıl sorna kızına hamile kalan genç kadın, buna rağmen doktor tavsiyesiyle ilaçlara devam ettiğini ancak doğumdan 6 hafta sonra tekrar görüşünü kaybettiğini anlattı.

YÜZDE BEŞ GÖRÜŞÜ KALDI

“Birkaç yıl sonra kızım oldu ama bu sefer olanlardan dolayı hamileliğim sırasında bile ilaçlarıma devam etmemi istediler. Bu konuda biraz gergindim ama güvenli olduğuna dair bana güvence verdiler. Her nüksedişinde görüşü azaldığı için Sylvia'nın şimdi yüzde beş görüşü kaldı.

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'ÖĞRENMEYE DEVAM'

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Sylvia, görüşünü kaybettiğinden beri bağımsızlığını korumasını sağlayacak beceriler öğrendiğini söyledi. Braille alfabesi öğrenen, evini ve çocuklarının okuluna giden yolu gözü kapalı ezberleyen genç kadın hastalığına dair daha fazlasını öğrenebilmek için çabalıyor ve iyi şeyler olmasını ümit ediyor. Ayrıca sosyal medya platformlarını engelliler için farkındalık yaratmak amacıyla kullanıyor.

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