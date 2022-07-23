Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Sürpriz bebek! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

Sürpriz bebek! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

23.07.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, Bristol'den Lucy Jones, birkaç ay önce kızı Ruby'yi bir banyoda doğurduğunda büyük bir sürpriz yaşadı. Bunun sebebi yeni annenin hamile olduğunu bile bilmemesiydi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için banyoya gittiğinde bir çift ayak gören genç kadın yaşadığı şoku ve ardından olanları anlattı.

Sürpriz bebek! Hamile olduğunu banyoda bir çift ayak görünce anladı

22 yaşındaki stajyer uçuş görevlisi Lucy Jones, ihtiyaç gidermek için banyoya gittiği sırada inanılmaz bir şey yaşadı. Genç kadın tuvalette iki çift ayak görünce şoke oldu. O ana kadar hiçbir şeyden haberi olmayan genç kadın, hamile olduğunu ve o an doğum yaptığını küçük ayakları görünce anladı. Lucy Jones, o anları ve yaşadıklarını anlattı.

Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!Şimdiye kadarki ‘en hamile olmayan hamile’!

''BİR BEBEK VAR!''

doğum

Yakın zamanda adet gördüğüne inanan Lucy, dışkılamak için tuvalete gittiğinde bir çarpma sesi duydu ve aşağı bakıp bir çift ayak görünce korkuyla tuvaletten çıktı. Panik içinde ambulansı aradı ve ''Bir bebek var!'' diye bağırdı. Acil servis görevlileri geldiklerinde bir düşük vakası bulmayı beklerken, neredeyse üç kiloluk, nurtopu gibi bir bebek buldular.

Herkes onu hamile zannediyordu! Gerçek bambaşka çıkınca büyük şaşkınlık yaşadıHerkes onu hamile zannediyordu! Gerçek bambaşka çıkınca büyük şaşkınlık yaşadı

İKİ TEST DE NEGATİFTİ

Lucy, bir gece önce hafif sırt ve mide ağrıları yaşamıştı ancak bunun hakkında hiçbir şey düşünmedi. Genç kadın ayrıca, günlük doğum kontrolü aldığı konusunda ısrar etti. Doğumdan sadece birkaç hafta önce bir sınavı geçmiş ve uçmaya uygun olduğu kanıtlanmış, ve sağlık raporları için ikisi de negatif çıkan iki hamilelik testi yaptırmıştı.

İmkansız sanıyordu! Hamile kalan adam şoke eden gebelik sürecini sosyal medyadan paylaştıİmkansız sanıyordu! Hamile kalan adam şoke eden gebelik sürecini sosyal medyadan paylaştı

GÖBEĞİ BİLE ÇIKMADI

İÇKİ

Ayrıca dokuz ay boyunca sosyal olarak alkol tüketmiş, sık sık spor salonuna gitmiş, birkaç gece dışarı çıkmış ve haftada yaklaşık 70 saat çalışmıştı. Hiçbir şeyden şüphelenmedi çünkü hamileliği sırasında neredeyse göbeği bile çıkmamıştı.

Doğum yapana kadar hamile olduğunu bilmiyordu! “Duşta bir titreme hissettim”Doğum yapana kadar hamile olduğunu bilmiyordu! “Duşta bir titreme hissettim”

HALA ANLAYAMIYOR

TUVALET

Kızının büyülü gelişine rağmen anneliği kucaklayan Lucy, hala neler olup bittiğini anlayamadıklarını söyledi. Bir insanın hamile olduğunu anlayamamasının imkansız olduğunu düşündüğünü ancak bunu yaşayıp öğrendiğini söyleyen genç kadın, şimdi 4 aylık olan kızını büyütmekle meşgul.

Sadece tek bir hareketle 8 aylık hamile göbeğini gizledi! Model Tammy Hembrow akıllı poz hilesiyle herkesi şaşırttıSadece tek bir hareketle 8 aylık hamile göbeğini gizledi! Model Tammy Hembrow akıllı poz hilesiyle herkesi şaşırttı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki yaşındaki kızı havada yakaladıİki yaşındaki kızı havada yakaladı
Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay olduÜç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu
Hemşirenin üniforması uygunsuz bulundu! “Vücut şeklim bu”Hemşirenin üniforması uygunsuz bulundu! “Vücut şeklim bu”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Yaşına kimse inanamadı! “Hangisi annesi, hangisi kızı?”

Yaşına kimse inanamadı! “Hangisi annesi, hangisi kızı?”

İntikamı 'acı' oldu! Aldatan sevgilisinden çifte intikam aldı

İntikamı 'acı' oldu! Aldatan sevgilisinden çifte intikam aldı

Gelecekten geldiğini söyledi! Yakın tarihe işaret etti

Gelecekten geldiğini söyledi! Yakın tarihe işaret etti

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

İlginizi Çekebilir

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.