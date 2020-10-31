Doğuş: Cezaevinde kalbimden şişlendim!

Doğuş, YouTube’da yayınlanan 'Katarsis' programında, yetiştirme yurdundan kaçıp sokaklarda yaşamaya başladığı dönemdeki pişmanlıklarını anlattı.

"Yurttan kaçtım. Ailemde bulamadığım sevgiyi sokaklarda bulduğumu sanıyordum. Sokaklardaki arkadaşlarımı kardeşim sandım ama çok geçmeden bunun bir hata olduğunu anladım. Sokaklarda çok kötü şeyler yaşadım."

"Hırsızlık yaparak para kazanmaya çalışıyorduk. Çorap çaldığımız için 14 yaşında cezaevine girdim. O yıl yine bana orada taciz etmesinler diye cezaevinde kalbimden şişlendim."

"Benim için kırılma anı diye bahsedeceğim şey şu olur; bir gün yine arkadaşlar market soyacaklardı, yapamamışlar, kepenkten sigara ve kalem çalabilmişler. Bana da bir sürü kalem verdiler."

"Ev diye belirlediğimiz eski bir fabrikaya gidecektik. Tam oraya giderken bir araba yaklaştı ve 'gençler nereye gidiyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'eve gidiyoruz amca' dedim. Arabanın kapısını açarken tekme attım. O esnada hepimiz kaçıştık, ben de kaçarken biri benim peşime düştü. O hızla koşarken kolumda bir acı hissettim, beni vurmuş. Kurşun sıyırmış kolumdan."