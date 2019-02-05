Doğuş hem saç hem de kaş ektirdi!

Doğuş, geçtiğimiz gün hem saçlarını hem de kaşlarını ektirdi.

Kaşlarına yaptırdığı operasyon sonrası gözlerinin altında morluklar oluşan şarkıcı, yaklaşık iki hafta sonra normal haline döneceği ve sağlığına kavuşacağı öğrenildi.





