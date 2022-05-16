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Doğuş 'soyun devamıdır' notuyla çocuklarını paylaştı! İşte Doğuş'un çocukları

16.05.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Xosqedem Hidayetqizi ile evli olan Doğuş, çocukları Ada ve Arın için Azerbaycan'da doğum günü partisi düzenlendi. Doğuş daha sonra çocuklarının son hallerini paylaşarak karısına teşekkür etti.

Doğuş 'soyun devamıdır' notuyla çocuklarını paylaştı! İşte Doğuş'un çocukları

Azerbaycan'ın 'Müge Anlı'sı diye tanınan sunucu Xosqedem Hidayetqizi ile evlenen Doğuş'un iki çocuğu var. Douş ve eşi Xosqedem Hidayetqizi, çocukları Ada ve Arın için Azerbaycan'da doğum günü partisi düzenlendi.

Baba olduğu için çok şanslı olduğunu her defasında dile getiren Doğuş, basın mensuplarıyla sohbet etti. Doğuş, "Gözümün önünde büyüyorlar. Aile gerçekten insan hayatında çok önemli bir kavram. Eşim ve çocuklarım iyi ki hayatımda. Arda ve Arın için mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.

Doğuş daha sonrada çocuklarıyla pozlarını paylaşarak karısına şu sözlerle teşekkür etti:

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"Bir babanın gururudur evlatları, soyunun devamıdır. Aslanıdır canıdır öncelikle annenize çok teşekkür ederim sizleri dünyaya getirdiği için ve oğullarım sizleri çok seviyorum dünüm, bugünüm, yarınım sizsiniz."

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