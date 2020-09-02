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Doğuş'tan itiraf: Bu iğrenç dünyaya evlat getirmek çok zordu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 17:22 | Son Güncelleme

Ailesiyle birlikte Bebek'te görüntülenen Doğuş, "Bu iğrenç dünyaya evlat getirmek çok zor bir işti ama şükürler olsun ki öncelikle aslan gibi bir eşim oldu. Ve beni o ikna etti" itirafında bulundu.

Doğuş'tan itiraf: Bu iğrenç dünyaya evlat getirmek çok zordu!

Şarkıcı Doğuş, Azeri eşi Xosqedem Hidayetqizi, çocukları Arda ve Arın ile Bebek Parkı'nda objektiflere takıldı.

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Gazetecilere poz veren aile soruları da yanıtladı. Geçtiğimiz haziran ayında piyasaya çıkan "5'li" isimli albümü hakkında 46 yaşındaki şarkıcı, "Albüm güzel gidiyor. Pandemiye rağmen güzel işler alıyorum. Eylül sonuna kadar altı sahnem daha var" dedi.

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Çocukları çok sevdiği halde bir dönem baba olmayı aklından çıkardığını belirten Doğuş, "Bu iğrenç dünyaya evlat getirmek çok zor bir işti ama şükürler olsun ki öncelikle aslan gibi bir eşim oldu. Ve beni o ikna etti" şeklinde konuştu.

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