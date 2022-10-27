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Doğuştan alt bedeni yok! ''Her zaman en seksi hatunları alan ben oldum''

27.10.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıbbi bir durum nedeniyle bacakları olmadan dünyaya gelen Zion Clark isimli genç, durumundan en iyi şekilde yararlanmaya karar verdi ve kendini geliştirerek profesyonel bir atlet oldu. Dünya rekoru sahibi olan genç adam, insanların cinsel hayatıyla ilgili varsayımlarını yıkıp geçtiği açıklamalarıyla gündem oldu.

Doğuştan alt bedeni yok! ''Her zaman en seksi hatunları alan ben oldum''

Zion Clark, annesinin vücudunun alt yarısını geliştirmeden doğmasına neden olan yoğun ilaç alımının neden olduğu bir durum olan kaudal regresyon sendromu ile doğdu. 25 yaşındaki genç adam, bacakları olmamasına rağmen, profesyonel bir güreşçi oldu. Alt vücudu çalışan sporculara karşı bile yarışan Clark, şu anda üç Guinness Dünya Rekoru sahibi.

''ÇALIŞMIYORKEN''

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Dünyanın elleri üzerinde en hızlı koşan adamı ilan edilen Zion, katıldığı bir podcast röportajında spordan bağımsız açıklamalarda bulundu ve flört ve seks hayatına ilişkin soruları yanıtladı. Program sunucusu Jennifer Cohen, Zion'a seks yapıp yapamayacağını sorduğunda, ''Evet... Çalışmıyorken.'' diye yanıtladı.

EN SEVİLEN ADAM DEĞİLDİ

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Okulunda en sevilen kişi olmadığını söyleyen Zion, ''Yine de mezuniyet balosunda her zaman en seksi hatunu çeken bendim. Herkes yanımdaki kadını isterdi.'' diye konuştu.

YENİ AYRILMIŞ

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Jennifer, Zion'dan ideal kadın tipinin hangi özelliklere sahip olduğunu detaylandırmasını istedi. O ise güldü ve "Güzel bir popo severim... Fit kızlardan hoşlanırım." diyerek açıkladı. Aslında bir kız arkadaşından henüz yeni ayrıldığını açıklayan genç adam, kızları tavlamakta hiç zorlanmadığını vurguladı.

AYNI OLMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

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"Ne zaman barfiks çeksem, insanlar heyecanlanıyor" diye ekledi. Ancak, karşı cinsle olan iletişimine dair güvenine rağmen, Zion, insanların hala fonksiyonel alt vücut uzuvları olan biriyle aynı şekilde çalışamayacağını varsaydığını iddia etti.

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