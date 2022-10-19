Doktorlar bile görünce şok geçirdi! İkiz çocukları farklı ten renklerinde doğdu... “İki rahmim olduğu için...”

Ergenlik dönemlerinde iki rahmi olduğunu öğrenen Jade Buckingham isimli bir kadın anne olma hayalini gerçekleştiremeceğinden korkuyordu. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen ikiz çocuklarına hamile kaldığını öğrendiğinde büyük bir mutluluk yaşayan Buckingham bebeklerini kucağına almak için sabırsızlanıyordu. Dört düşük yaşadıktan sonra hamileliği boyunca kendisine dikkat eden Buckingham, ikizlerinin ayrı rahimlerde büyüdüğünü öğrendikten sonra korkuları arttı.

HAYATININ EN BÜYÜK ŞOKUNU YAŞADI

İngiltere’nin Nottinghamshire şehrinde yaşayan 25 yaşındaki Buckingham hayatının en büyük şokunu oğlu ve kızı 34 haftalıkken tamamen farklı cilt tonlarında doğduğunda yaşadı. Şimdi dört yaşında olan ikiz kardeşler Lanaé ve Lavell, ayrı yumurtalardan oluştular ve kendi göbek bağları ve keseleriyle büyüdüler.