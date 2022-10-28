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Dökmeden önce tekrar düşünün: Faydaları şaşırtıyor! Peynir altı suyu nasıl kullanılır?

28.10.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilen gıdaların sadece temel kısmından yararlansak da bu gıdaların kabukları, suları da oldukça faydalı olabiliyor. Genellikle çöpe atılan, dökülen bu kısımlar adeta şifa dağıtıyor. Peynir altı sularının faydaları da saymakla bitmiyor. Peynir altı suyu nasıl değerlendirilir? merak ediyorsanız aşağıya göz atabilirsiniz.

Dökmeden önce tekrar düşünün: Faydaları şaşırtıyor! Peynir altı suyu nasıl kullanılır?

Mutfakta kullanılan gıdaların her halinden yararlanmak gerekiyor. Bu gıdaların faydalı olan kısımları genellikle ziyan ediliyor. Peynir altı suyu da oldukça faydalı olmasına rağmen dökülen gıdalar arasında bulunuyor. Bu suyun faydalarına ve nasıl kullanıldığına geçmeden önce peynir altı suyunun nasıl elde edildiğini bilmek gerekiyor.

PEYNİR ALTI SUYU NASIL YAPILIR?

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Evinizde peynir altı suyu yapmak istediğinizde hem lor peyniri elde etmiş olursunuz hem de peynir altı suyunu hazırlamış olursunuz. Şimdi çok kolay adımlardan geçerek peynir altı suyunu hazırlayalım:

  • Kaynatmak için 1 litre sütünüzü hazırlayın.
  • Tencereye eklediğiniz 1 litre süt kaynamaya başladığında 2 yemek kaşığı kadar sirke yahut limon suyu ekleyin.
  • Biraz zaman geçtikten sonra yani tenceredeki süt kesildikten sonra katı ve sıvı maddeler birbirinden ayrılacaktır.
  • Lor peynir kıvamını elde ettiğinizde, tencerenin altını kapatabilirsiniz. Bu esnada katı kısım tencerenin yüzeyine yaklaşmış olacak.
  • Katı olan parçaları bir süzgeçle ayrı bir kaba almalısınız.
  • Ayırdığınız bu parçaları, buzdolabına soğuması için gönderebilirsiniz.
  • Tencerenizde kalan su ise peynir altı suyu olarak hazırlanmış oluyor. Elde edilen bu peynir altı suyunu dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

PEYNİR ALTI SUYUNUN FAYDALARI

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  • Vücuttaki kalsiyum emiliminin artırılmasına yardımcı olur.
  • Kemik sağlığına destek olur, kemiklerin daha güçlü olmasına katkı sağlar.
  • Sindirim sistemi problemlerimin çözülmesine destek olur. Bağırsakların daha düzenli çalışmasına destek olarak özellikle kabızlık problemlerinin çözümüne destek olur.
  • Önemli bir protein kaynağıdır.
  • İçildiği ya da sürüldüğü takdirde cildi güzelleştirir. Saçların daha güçlü olmasını sağlar, daha az saç dökülmesi problemi yaşarsınız.
  • Vücudu mikroplardan temizlemeye yardımcıdır, antibiyotik etkisi bulunur.
  • Kandaki şeker seviyesini dengeler, ani acıkmaların önüne geçer. Zayıflamaya yardımcıdır.
  • Karaciğeri temizler. Bağışıklığı güçlendirir.

PEYNİR ALTI SUYU NASIL KULLANILIR?

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Peynir altı suyunu, bir sonraki peynir mayalama işleminizde sütü kesmek için kullanabilirsiniz. Fermante sebze ve meyvelerin yapılış aşamalarında bu suyu kullanabilirsiniz. Çorbaların içerisinde kıvam artırıcı olarak kullanabilirsiniz. İyice süzdürüp klasik bir içecek gibi tüketerek yukarıda bahsettiğimiz birçok faydasından da yararlanabilirsiniz. Etinizi marine etmede kullanabilirsiniz. Bu etinizin yumuşacık olmasına katkı sağlayacaktır. Poğaça, açma, ekmek gibi ürünlerin hamurlarının içerisine ilave edebilirsiniz. Hem kocaman kabaracak hem de lezzetleri daha nefis olacaktır.

BUZLUKTA DONDURABİLİRSİNİZ

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Yüzünüze ya da saçınıza maske gibi sürerek teninizi yumuşacık hale getirebilirsiniz. Saçlarınızı güçlendirebilirsiniz. Özellikle yüzü nemlendirme özelliği taşıdığı için kozmetik sektöründe bol bol kullanılıyor. Siz de kendi evinizde peynir altı suyunuzu elde edip, dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Çabuk bozulan bir yapısı olduğu için buzluk kaplarının içerisinde dondurarak daha uzun süre saklayabilirsiniz.


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