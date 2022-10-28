Dökmeden önce tekrar düşünün: Faydaları şaşırtıyor! Peynir altı suyu nasıl kullanılır?

Mutfakta kullanılan gıdaların her halinden yararlanmak gerekiyor. Bu gıdaların faydalı olan kısımları genellikle ziyan ediliyor. Peynir altı suyu da oldukça faydalı olmasına rağmen dökülen gıdalar arasında bulunuyor. Bu suyun faydalarına ve nasıl kullanıldığına geçmeden önce peynir altı suyunun nasıl elde edildiğini bilmek gerekiyor.
Evinizde peynir altı suyu yapmak istediğinizde hem lor peyniri elde etmiş olursunuz hem de peynir altı suyunu hazırlamış olursunuz. Şimdi çok kolay adımlardan geçerek peynir altı suyunu hazırlayalım:
Peynir altı suyunu, bir sonraki peynir mayalama işleminizde sütü kesmek için kullanabilirsiniz. Fermante sebze ve meyvelerin yapılış aşamalarında bu suyu kullanabilirsiniz. Çorbaların içerisinde kıvam artırıcı olarak kullanabilirsiniz. İyice süzdürüp klasik bir içecek gibi tüketerek yukarıda bahsettiğimiz birçok faydasından da yararlanabilirsiniz. Etinizi marine etmede kullanabilirsiniz. Bu etinizin yumuşacık olmasına katkı sağlayacaktır. Poğaça, açma, ekmek gibi ürünlerin hamurlarının içerisine ilave edebilirsiniz. Hem kocaman kabaracak hem de lezzetleri daha nefis olacaktır.
Yüzünüze ya da saçınıza maske gibi sürerek teninizi yumuşacık hale getirebilirsiniz. Saçlarınızı güçlendirebilirsiniz. Özellikle yüzü nemlendirme özelliği taşıdığı için kozmetik sektöründe bol bol kullanılıyor. Siz de kendi evinizde peynir altı suyunuzu elde edip, dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Çabuk bozulan bir yapısı olduğu için buzluk kaplarının içerisinde dondurarak daha uzun süre saklayabilirsiniz.