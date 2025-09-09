Doktora gitmedi, Chat GPT'ye güvendi! Hayatı karardı, şimdi öleceği günü bekliyor

İrlanda'nın Kerry bölgesinde yaşayan 2 çocuk babası 37 yaşındaki Warren Tierney, aylardır boğazında şiddetli ağrılar ve yutma zorluğu çekiyordu. Tierney, doktora gitmek yerine yapay zekaya danışmayı tercih etti.

Yapay zeka, Tierney'nin belirtilerini ciddi görmedi ve kanser ihtimalinin "çok düşük" olduğunu belirtti. Bu sözlere güvenen Tierney, doktora gitmeyi erteledi. Genç adam ağrıları artınca doktora gitme kararı aldı.

5 YIL YAŞAMA ŞANSI KALDI

Tierney'e geç kalınmış yemek borusu kanseri teşhisi konuldu. İleri evrede fark edilen hastalığı nedeniyle ortalama 5 yıl yaşama şansı kaldığını öğrendi. Tierney yaşadıklarını, "ChatGPT'ye güvenmem bana muhtemelen birkaç ay kaybettirdi. Bu teknoloji, insanın duymak istediğini söylüyor ama gerçeği değil" sözleriyle anlattı.

OpenAI, kullanıcıların sağlık sorunlarında mutlaka uzman hekimlere başvurmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.