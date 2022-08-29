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  4. Doktorlar ameliyat teklif etti ama o istemedi! Şimdi biri büyük biri küçük göğüsleriyle servet kazanıyor

Doktorlar ameliyat teklif etti ama o istemedi! Şimdi biri büyük biri küçük göğüsleriyle servet kazanıyor

29.08.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Cheshire, Northwich bölgesinden 26 yaşındaki Imogen Grace'in bir göğsü büyük diğeri ise küçük. Ancak genç kadın bu durumdan herhangi bir rahatsızlık duymamış ve görünüşünü benimsemeyi tercih etmiş. Grace şimdi bu sayede sosyal medyada ve yetişkin içerik platformlarında on binlerce aboneye sahip olduğunu ve geçimini de bu şekilde sağladığını açıkladı.

Doktorlar ameliyat teklif etti ama o istemedi! Şimdi biri büyük biri küçük göğüsleriyle servet kazanıyor

Gençlik yıllarında göğüslerinden birinin diğerinden daha hızlı büyüdüğünü fark eden Grace, 18 yaşında doktorların kendisine göğüslerinin boyutunu eşitlemek için amleiyat teklif ettiklerini ancak kendisinin görünümünü benimsediği ve herhangi bir rahatsızlık duymadığı için bunu reddettiğini anlattı.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

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Şimdi büyük olan göğsüne uygun 38H beden bir sütyen giyiyor ve diğerinin yarısı büyüklüğünde olduğu tahmin edilen küçük göğsü için de dolgu kullanıyor. Grace, eşsiz görünümü ile gençlik döneminden bu yana büyük ilgi topladığını açıkladı. Sosyal medya platformu TikTok'ta ve geçimini sağladığı yetişkin içerik platformunda da bu ilgiyi görmeye devam ettiğini ve büyük paralar kazandığını söyledi.

''BİR ANLAMI YOK''

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Sık sık olumsuz yorumlar alsa da bunlara takılmadığını söyleyen Grace, zaman zaman arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde yorumları açıp güldüklerini anlattı. Kendisini rahatsız etmeyen bir şeyi düzeltmenin bir anlamı olmadığını düşündüğünü açıklayan genç kadın, hayatına giren erkeklerin de bununla ilgili bir sorunu olmadığını ifadelerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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