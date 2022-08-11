MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'dan iddialı pozlar! Yorum yağdı...

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'dan iddialı pozlar! Yorum yağdı...

11.08.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Doktorlar dizisinde Ela karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Güzelliği ve zarafetiyle göz dolduran güzel oyuncu, cesur pozlarıyla takipçilerini mest etti. Özilhan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'dan iddialı pozlar! Yorum yağdı...

Güzel oyuncu Yasemin Özilhan, Instagram hesabından sık sık özel hayatıyla ilgili paylaşımlar yaparken bir yandan da iddialı pozlarını sergiliyor. Güzel oyuncu son olarak derin göğüs dekolteli büstiyeriyle verdiği cesur pozla takipçilerinin nefesini kesti. Özilhan'ın pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

İDDİALI POZLARINA YORUM YAĞDI

37 yaşındaki güzel oyuncu Yasemin Özilhan, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

özilhan

Son olarak derin göğüs dekolteli büstiyeriyle pozlarını sergileyen güzel oyuncu, fit vücuduyla göz kamaştırdı.

özilhan1

Yasemin Özilhan'ın cesur pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

özilhan2

Takipçilerinden bazıları, "Bu ne güzellik" ve "Güzelliğin halis mi?" şeklinde yorumlarda bulundu.

özilhan3

İşte güzel oyuncunun bazı Instagram pozları;

4

3

2

1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Takside yaşadığı korkunç olayı anlattı: Eli eteğimin...Takside yaşadığı korkunç olayı anlattı: Eli eteğimin...
Hayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntüHayranıyla evlendi! Nihat Doğan'ın düğününde tepki çeken görüntü
Bir hafta boyunca benim göğüsler konuşulduBir hafta boyunca benim göğüsler konuşuldu
Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

Gıda fiyatlarından sonra sırada o var! Erdoğan talimatı verdi

Gıda fiyatlarından sonra sırada o var! Erdoğan talimatı verdi

Tüketici kredilerinde yeni dönem: Altın, döviz, kripto para almama sözü de yetmiyor: ‘Nereye kullanacaksın…’

Tüketici kredilerinde yeni dönem: Altın, döviz, kripto para almama sözü de yetmiyor: ‘Nereye kullanacaksın…’

Taraftarla yıldızı barışmamıştı, Süper Lig devi istiyor!

Taraftarla yıldızı barışmamıştı, Süper Lig devi istiyor!

İlginizi Çekebilir

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Transparan tulumuna yorum yağdı! “Amacı ne?”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Belirtiler farklı olsa da yapmanız gereken belli!

Belirtiler farklı olsa da yapmanız gereken belli!

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.