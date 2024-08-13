Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan değişimiyle gündemdeydi... Bir öğününü paylaştı dillere düştü

MYNET-Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela rolü ile tanınan Yasemin Özilhan, son olarak Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı.

FORMDA HALİ BEĞENİ TOPLUYOR

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü isim son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yıllar içindeki değişimiyle de adından söz ettiren Özilhan formda fiziği ile büyük beğeni topluyor.

YORUM YAĞDI

Yasemin Özilhan bir öğünü paylaştı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin tabağını görenler 'kuş kadar yiyor', 'hiç yemeseydin', 'ben bunu ayakta yiyorum' gibi yorumlar yaptılar.