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  4. Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan değişimiyle gündemdeydi... Bir öğününü paylaştı dillere düştü

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan değişimiyle gündemdeydi... Bir öğününü paylaştı dillere düştü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.08.2024 08:22
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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Doktorlar dizisiyle hafızalara kazınan ve oyunculuk kariyerini kenara bırakarak lüks bir yaşam süren Yasemin Özilhan değişimiyle gündemdeydi. Formda fiziği ile adından söz ettiren Özilhan bir öğününü paylaştı. Ünlü ismin o paylaşımı dillere düştü.

MYNET-Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela rolü ile tanınan Yasemin Özilhan, son olarak Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı.

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FORMDA HALİ BEĞENİ TOPLUYOR

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü isim son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Yıllar içindeki değişimiyle de adından söz ettiren Özilhan formda fiziği ile büyük beğeni topluyor.

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YORUM YAĞDI

Yasemin Özilhan bir öğünü paylaştı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin tabağını görenler 'kuş kadar yiyor', 'hiç yemeseydin', 'ben bunu ayakta yiyorum' gibi yorumlar yaptılar.

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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan doktorlar
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