Doktorlara sordu! Hepsi birbirinden ilginç hasta şikayetlerini sıraladı: "Kanımda enfeksiyon hissediyorum"

Sosyal medyada bir doktorun meslektaşlarıyla yaptığı hasta şikayetlerine yönelik konuşmalar kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti. Doktor arkadaşlarını telefonla arayan Yüksel, "Bu zamana kadar duyduğun en garip hasta şikayeti hangisiydi?" sorusunu yöneltti.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ ŞİKAYETLER GELDİ

Doktorlar başlarına gelen ilhinç hasta deneyimlerinden söz etmeye başladı. Bir doktor "Sabah 7'de bir amca geldi böyle 60-70 yaşlarında. Bu Ziraat Bankası'nın logosundaki buğday başağı var ya. Kulağına ondan kaçmış" dedi. Bir başka doktor ise kilo vermediği için acil servise gelen bir hastadan söz ederek, "Gece yarısında bütün ailesiyle birlikte acil servise 'Ben kilo veremiyorum' diye gelen 21 yaşındaki hasta" diye konuştu.

Üçüncü bir doktor ise, "Kedim boynuma sürekli masaj yapıyor. Boynumda tümör mü var?" diye soran hastayı örnek verdi. Bir başka doktor ise, "Yine bir tam sabah nöbeti devraldım. 2.5 yaşında çocuk getirdiler koyun yemi yemiş. Onu bir garipsemiştim yani" dedi. Son olarak aradığı doktor ise hastanın gece 2'de uyanıp 'Hocam kanımda enfeksiyon hissediyorum' diyerek acil servise geldiğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

Instagram'da 'dr.bugrahanyuksel' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir doktorun paylaşımı ilgi çekti. İlgi beraberinde yorumları da getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sosyal aktivite acile gitmek" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İşi olan da olmayan da acile geliyor" yorumunu yaptı.