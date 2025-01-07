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Sokak ortasında ihaneti gördü! Sadece gölgelerini görmüştü: Araba farıyla aydınlatınca karısının aldattığını fark etti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
07.01.2025 14:17
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Çin'in Hubei eyaletinin Enshi bölgesinde oldukça tuhaf bir an yaşandı. 29 yaşındaki bir adam karısına sürpriz yapmak için her zamankinden daha farklı bir saatte işten evine dönmeye karar verdi. Evlerine yakın bri bölgedeki yoldan bir kadın ile bir erkeğin öpüştüğünü gördü ancak sadece gölgelerini fark etti. Araba farı çifti net bir şekilde aydınlatınca karısının bir yabancıyla yakınlaşarak kendisini aldattığını gözleriyle gördü.

Sokak ortasında ihaneti gördü! Sadece gölgelerini görmüştü: Araba farıyla aydınlatınca karısının aldattığını fark etti

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hubei eyaletinin Enshi bölgesinde 29 yaşındaki adam işten eve her zamankinden farklı bir saatte dönünce hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

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Evlerine yakın bir bölgede yol kenarında duran, birbirlerine sarılan ve konuşan gizemli bir erkek ve kadının siluetini gördü. İfadeleri o kadar yakındı ki sevgili oldukları kesindi. Arabanın farları genç çift aydınlattığında ise onun karısı olduğunu fark etti.

YILLARDIR GİZLİ İLİŞKİ YAŞIYORLARMIŞ

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Adı sadece Pu olarak açıklanan adam karısıyla ihanet konusunda yüzleşti. Karısı yasak aşkını kabul ederken sevgilisinin lise arkadaşı olduğunu ve yıllardır bir ilişki içinde olduklarını itiraf etti. Pu, tüm gerçeği öğrendiğinde aldatılmayı kabullenemedi. Sonunda boşanma davası açıp ayrılmaya karar verdiler.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Aldatma ihanet
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