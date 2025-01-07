Sokak ortasında ihaneti gördü! Sadece gölgelerini görmüştü: Araba farıyla aydınlatınca karısının aldattığını fark etti

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Hubei eyaletinin Enshi bölgesinde 29 yaşındaki adam işten eve her zamankinden farklı bir saatte dönünce hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Evlerine yakın bir bölgede yol kenarında duran, birbirlerine sarılan ve konuşan gizemli bir erkek ve kadının siluetini gördü. İfadeleri o kadar yakındı ki sevgili oldukları kesindi. Arabanın farları genç çift aydınlattığında ise onun karısı olduğunu fark etti.

YILLARDIR GİZLİ İLİŞKİ YAŞIYORLARMIŞ

Adı sadece Pu olarak açıklanan adam karısıyla ihanet konusunda yüzleşti. Karısı yasak aşkını kabul ederken sevgilisinin lise arkadaşı olduğunu ve yıllardır bir ilişki içinde olduklarını itiraf etti. Pu, tüm gerçeği öğrendiğinde aldatılmayı kabullenemedi. Sonunda boşanma davası açıp ayrılmaya karar verdiler.