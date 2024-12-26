Sosyal medyada 6 milyon izlendi! Makyajdan sonraki halini paylaşınca viral olmayı başardı: 'Resmen dolandırıcılık'

MYNET|DIŞ HABERLER Çeşitli güzellik ipuçları ve püf noktaları paylaşmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Chloe Waters, makyaj öncesi ve sonrası görüntüleriyle 6 milyon izlenmeye ulaştı. Şeffaf yüz bandını gösteren Waters, "İnternetteki en büyük sahtekarlardan biri olarak tanınıyorum. Görünüşümü değiştirmek, biraz daha genç görünmek için yüz bantları ve makyaj kullanmayı seviyorum. Bu neredeyse gerçek hayattaki Photoshop gibi" ifadeleri kullandı.

Bazı izleyiciler, bantların zamanla cildi gerebileceğini düşünerek şüpheci yaklaşsa da, birçok kişi onun dönüşümünden etkilendi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu resmen dolandırıcılık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İzlediğim en iyi hilelerden biri" yorumunu yaptı.