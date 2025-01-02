Kayınvalidesini sosyal medyadan böyle paylaştı! Kullanıcıların yorum yağmuruna tutuldu: "Her gece yatak odamıza giriyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Pekin şehrinde kaydedilen ev içi güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gündem yarattı. Gelin tarafından paylaşılan görüntülerde kayınvalidenin her gece 11.00-02.00 arası çift derin uykudayken, 1 yaşındaki çocuğun bakımı için kayınvalidesinin yatak odalarına girdiği görülüyor.Görüntüler 13 bin izlenmeye ulaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnşallah böyle bir kayınvalidem olur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok sevimli bir an" yorumunu yaptı.

Büyükanne ve büyükbabanın torunlarıyla ilgilenmesi çok özel bir şey olduğunu savunanlarla birlikte bazı sosyal medya kullanıcılarının yatak odasının özel anlar olduğuna da dikkat çekti.