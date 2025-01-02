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  4. Kayınvalidesini sosyal medyadan böyle paylaştı! Kullanıcıların yorum yağmuruna tutuldu: "Her gece yatak odamıza giriyor"

Kayınvalidesini sosyal medyadan böyle paylaştı! Kullanıcıların yorum yağmuruna tutuldu: "Her gece yatak odamıza giriyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
02.01.2025 09:33
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Çin'in sosyal medya uygulaması olan Douyin'de paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Gelinin sosyal medya hesabından "Kayınvalidem yine odama geldi" notunu ekleyerek yaptığı paylaşımı kullanıcılar tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Kayınvalidesini sosyal medyadan böyle paylaştı! Kullanıcıların yorum yağmuruna tutuldu: "Her gece yatak odamıza giriyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Pekin şehrinde kaydedilen ev içi güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gündem yarattı. Gelin tarafından paylaşılan görüntülerde kayınvalidenin her gece 11.00-02.00 arası çift derin uykudayken, 1 yaşındaki çocuğun bakımı için kayınvalidesinin yatak odalarına girdiği görülüyor.Görüntüler 13 bin izlenmeye ulaştı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İnşallah böyle bir kayınvalidem olur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok sevimli bir an" yorumunu yaptı.

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Büyükanne ve büyükbabanın torunlarıyla ilgilenmesi çok özel bir şey olduğunu savunanlarla birlikte bazı sosyal medya kullanıcılarının yatak odasının özel anlar olduğuna da dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Çin yatak odası
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