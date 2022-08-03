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Doktorları dinlememişti! 60 cm'lik bisepleriyle fenomen olan sporcu 55. yaş gününde hayatını kaybetti

03.08.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yaşayan 55 yaşındaki vücut geliştirme uzmanı Valdir Segato sıra dışı görünümüyle sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Bunun sebebi ise Valdir Segato'nun yaklaşık 60 cm kalınlığındaki bisepsleri olmuştu. Vücuduna yağ bazlı bir içerik olan sintol enjekte ettiren Segato, doktorlar tarafından sık sık ölüm riski konusunda uyarılmasına rağmen operasyondan vazgeçmiyordu. Talihsiz adam 55. yaş gününde hayatını kaybetti.

Doktorları dinlememişti! 60 cm'lik bisepleriyle fenomen olan sporcu 55. yaş gününde hayatını kaybetti

Enjekte ettirdiği tehlikeli bir madde olan Sintol sayesinde kavuştuğu ilginç kaslı görünümüyle sosyal medyada ilgi çeken 55 yaşındaki Valdir Segato'nun, yaş gününde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi.

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KASLARININ KALINLIĞI GİDEREK ARTTI

Vücut geliştirmenin yalnızca sporla gerçekleşemeyeceğini düşündüğü için saymakla bitmeyen zararına rağmen 2013 yılından bu yana sintol enjeksiyonu yaptırmaya devam eden Valdir Segato, sintol enjeksiyonu sayesinde biseps kalınlığının iki kat arttığını ve 60 cm'e çıktığını iddia ediyordu.

UYARILMIŞTI

kas

Segato daha önce vücudunun ilham kaynağının Arnold Schwarzenegger ve Hulk gibi kurgusal karakterler olduğunu söyleyen Segato'nun, 6 yıl önce doktorlar tarafından yağ, alkol, ağrı kesici gibi maddelerin karışımından oluşan ve vücutta ağır tahribata yol açan bir madde olan Sintol kullanımı konusunda uyarıldığı biliniyordu.

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ÖLEN KİŞİLER VARDI

Uzmanlar vücuda sintol enjekte ettirmenin sinir sistemine zarar verebileceği, enfeksiyona yol açabileceği, yaralara ve kalp krizine neden olabileceği konusunda sık sık uyarılarda bulunuyor ve kasları iri gösteren bu karışım sebebiyle ölen kişilerin de olduğu biliniyordu.

'CANAVAR'

biceps

Ancak eskiden sıska bir genç olan Segato'nun spor salonunda kendisine Sintol önerildikten sonra maddeye bağımlı hale geldiği ortaya çıktı. Adamın kaslarının boyutunun 60 cm'e ulaştığı ve sokaklarda “canavar” olarak tanınmaya başladığı iddia edildi. Kendisi de bununla gurur duyuyordu.

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İZOLE BİR HAYATI VARDI

Birkaç arkadaşıyla izole bir hayat yaşadığı bildirilen Segato, ''Valdir Synthol'' adıyla sosyal medyada da kendine ait bir kitle oluşturmayı başarmıştı. Yakın zamanda ailesinin evinin arkasına inşa edilmiş bir mülk kiralamış ve orada yaşamaya başlamıştı.

''ÖLÜYORUM''

sintol

Öldüğü gün nefes darlığından şikayet ettiği iddia edilen Segato'nun emekleyerek ailesinin evine geldiği, annesinin camını tıkladığı ve ''Bana yardım et çünkü ölüyorum'' dediği bildirildi. Segato ailesi tarafından hastaneye götürüldü, ancak resepsiyonda kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

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Brezilya
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