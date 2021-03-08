Doktorundan Rasim Öztekin hakkında endişelendiren açıklama

RASİM ÖZTEKİN'İN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Koçoğulları " Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır." dedi.

62 yaşındaki Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı.

HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ!

Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.

Kadıköy’de bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Öztekin’in sağlık durumu ile ilgili hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde evinde fenalaşması üzerine eşi tarafından ilk müdahalesi yapılarak 112 ekiplerimize haber verilmiş. 112 ekipleri tarafından yerinde müdahalesi yapılan hasta en yakın Beykoz Devlet Hastanesi’ne götürülmüş. Beykoz Devlet Hastanesi’nde ek müdahaleleri yapılan hastanın kardiyak durumunun stabilleşmemesi üzerine hastanemiz ile kontağa geçildi ve hastanemize getirildi.