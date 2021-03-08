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Doktorundan Rasim Öztekin hakkında endişelendiren açıklama

08.03.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Doktorundan Rasim Öztekin hakkında endişelendiren açıklama

Kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur açıklama yaptı.

RASİM ÖZTEKİN'İN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Koçoğulları " Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır." dedi.

62 yaşındaki Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı.

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HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ!

Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü.

Kadıköy’de bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Öztekin’in sağlık durumu ile ilgili hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sayın Rasim Öztekin dün öğle saatlerinde evinde fenalaşması üzerine eşi tarafından ilk müdahalesi yapılarak 112 ekiplerimize haber verilmiş. 112 ekipleri tarafından yerinde müdahalesi yapılan hasta en yakın Beykoz Devlet Hastanesi’ne götürülmüş. Beykoz Devlet Hastanesi’nde ek müdahaleleri yapılan hastanın kardiyak durumunun stabilleşmemesi üzerine hastanemiz ile kontağa geçildi ve hastanemize getirildi.

ENTÜBE EDİLDİ! HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Dün öğlen saat 15.30 sıralarında hastanemizin acil servisine getirilen, daha önceden kardiyak problemleri nedeni ile tedavi alan hastayı acilen ameliyata aldık. Ameliyathanede yapay kalp destek cihazı, geçici kalp destek cihazı ekmo dediğimiz cihazı bağladık. Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır."


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Anahtar Kelimeler:
Rasim Öztekin
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
allah şifa versin inşllah.
Tiyatro dünyasının büyük ustalarından biridir. Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en önemli simgelerinden olan kavuğun bir önceki sahibi. tiyatro ve sinemanın sevilen sanatçısına acil şiflar dilerim. Geçmiş olsun Fehmi bey
DUALARIMIZ SENİNLE DEĞERLİ ÜSTAT DEĞERLI GALATASARAYLI ALLAH ACİL ŞİFALAR VERSİN YAR VE YARDIMCIN OLSUN.

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