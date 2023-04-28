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“Dokuz kere evlendim” demişti! Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı! Kıyafeti olay oldu

28.04.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren ve büyük beğeni toplayan Eda Ece basketbolcu sevgilisi Buğra Tuncer ile evlilik yolunda ilk adımı attı. 2019 yılında aşklarına başlayan ünlü çift dün akşam nişanlandı. Güzel oyuncu Ece’nin kıyafeti sosyal medyada gündem oldu.

“Dokuz kere evlendim” demişti! Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı! Kıyafeti olay oldu

Şimdiye kadar yer aldığı projelerde dokuz kere evlendiğini söyleyen Eda Ece bir süredir sevgili olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evleniyor. Ünlü çift dün akşam evlilik yolundaki ilk adımı attı ve nişanlandı.

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20 Haziran'da evlenecek olan çift, nişanlarını aile arasında bir törenle yaptı. Sade ve beyaz bir kıyafet tercih eden Ece’nin tarzı sosyal medyada çok beğenildi.

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Ünlü ismin takipçileri "Melek gibi", "Çok zarif", "Kıyafetine bayıldım" yorumlarında bulundu.

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Güzel oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, “Evliliğe doydum, dizilerde dokuz kere evlendim” demişti.

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