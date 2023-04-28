“Dokuz kere evlendim” demişti! Eda Ece ile Buğrahan Tuncer nişanlandı! Kıyafeti olay oldu

Şimdiye kadar yer aldığı projelerde dokuz kere evlendiğini söyleyen Eda Ece bir süredir sevgili olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile evleniyor. Ünlü çift dün akşam evlilik yolundaki ilk adımı attı ve nişanlandı.

20 Haziran'da evlenecek olan çift, nişanlarını aile arasında bir törenle yaptı. Sade ve beyaz bir kıyafet tercih eden Ece’nin tarzı sosyal medyada çok beğenildi.

Ünlü ismin takipçileri "Melek gibi", "Çok zarif", "Kıyafetine bayıldım" yorumlarında bulundu.

Güzel oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, “Evliliğe doydum, dizilerde dokuz kere evlendim” demişti.





