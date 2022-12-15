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Dokuz Oğuz'dan etkileyici tanıtım! Kubilay Aka ve Yasemin Allen başrolde! Dokuz Oğuz ne zaman başlayacak?

15.12.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Dokuz Oğuz'dan ilk tanıtım geldi. Yapımcılığını Gold Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Akyoldaş’ın oturduğu ve Süleyman Çobanoğlu’nun kaleme aldığı Dokuz Oğuz için geri sayım başladı. Peki, Dokuz Oğuz ne zaman başlayacak? İşte tüm merak edilenler...

Dokuz Oğuz'dan etkileyici tanıtım! Kubilay Aka ve Yasemin Allen başrolde! Dokuz Oğuz ne zaman başlayacak?

FOX’tan heyecan dolu yepyeni bir dizi geliyor. Kubilay Aka ve Yasemin Allen'in başrollerini paylaştığı dizide Türk’ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak “Oğuz Timi”nin hikayesi anlatılıyor. İlk tanıtımı büyük beğeni toplayan dizinin ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor. İşte Dokuz Oğuz dizisine dair tüm bilgiler...

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İlk tanıtım fragmanıyla aksiyonun hiç azalmayacağını gösteren “Dokuz Oğuz”, Türk’ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak “Oğuz Timi”nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; “Türk Dünyası Acil Müdale Timi“ni kurmak için titizlikle çalışmalarını sürdürmüş ve en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi’ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin göz bebeği olan bu birlik, dünyanın her noktasında kıyıma, zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir.

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Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle “Oğuz Timi”ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay Çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi’nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir…

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DOKUZ OĞUZ OYUNCULARI KİMLER?

Dokuz Oğuz dizisinin oyuncu kadrosunda; Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş ve Mehmet Çevik yer alıyor.

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DOKUZ OĞUZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dokuz Oğuz, Mehmetçik’in iki bin yılı aşan efsanesinde, ulaşılan yeni bir zirvenin destansı öyküsüyle çok yakında FOX’ta izleyicisinin karşısına çıkacak. Dokuz Oğuz dizisinin yayın tarihi belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

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