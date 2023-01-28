Dokuz Oğuz nerede çekiliyor? Fox Tv'nin yeni dizisi Dokuz Oğuz hikayesiyle herkesi etkileyecek!

Dokuz Oğuz bugün itibariyle yayın hayatına başladı. Fox TV'de ilk bölümü ile ekrana gelen dizinin nerede çekildiği merak konusu oldu. Dizide zorlu hava şartlarının olduğu görülüyor. Vatanım Sensin dizisiyle sektöre adım atan Kubilay Aka, Dokuz Oğuz dizisinde başrolde bulunuyor. Aka'ya başrolde Yasemin Kay Allen eşlik ediyor. Peki izleyicilerin oldukça merak ettiği konu olan Dokuz Oğuz nerede çekiliyor? İşte detaylar...

DOKUZ OĞUZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dokuz Oğuz nerede çekiliyor izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Zorlu hava şartları altında çekilen dizi, izleyiciyi oldukça etkilemiş görünüyor. Dokuz Oğuz dizisinin çekimleri Ankara'da yapılıyor .Dizinin ileriki bölümlerde çekim yerlerinde değişiklik yapılabileceği iddialar arasında.

ANKARA KIŞI OYUNCULARI ZORLAYACAK

Dokuz Oğuz dizisi çekimleri Ankara'da yapılıyor. Kış aylarında olunduğundan Ankara'da hava epey sert. Karasal ilkime sahip başkent Ankara'da gerçekleştirilen çekimlerde, oyuncular, 'Ankara Ayazı'nı iyice hissediyorlar.

“Türk Dünyası Acil Müdahale Timi“ nin hikayesi oldukça ilgi çekecek gibi duruyor.



