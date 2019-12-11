Dolittle filminden oyuncu seçmelerine özel video

Dolittle filminin oyuncu seçmelerinden keyifli bir video paylaşıldı. Sinema tarihinin klasik eserlerinden biri kabul edilen Dr. Dolittle serisinin yeni uyarlamasının başrolünde Marvel evreninin Tony Stark’ı Demir Adam Robert Downey Jr. var.

54 yaşındaki ABD’li oyuncunun başrolde yer aldığı filmde Antonio Banderas ve Michael Sheen de rol alıyor. Filmde ayrıca Rami Malek, Octavia Spencer, Kumail Nanjiani, John Cena, Emma Thompson, Marion Cotillard, Ralph Fiennes, Selena Gomez, Tom Holland ve Craig Robinson sesleriyle yer alıyor.

Hugh Lofting'in 1920'li yıllara ait çocuk kitaplarından, hayvanlarla konuşabilen doktor karakterinden yola çıkan film, 1967 yılında aynı isimle müzikal olarak beyazperdeye uyarlanmıştı. 1998 ve 2001 yıllarında, Eddie Murphy'nin başrolünde olduğu yeniden uyarlama bir seri de mevcut.

DOLITTLE KONUSU

Queen Victoria İngiltere’sinin ünlü doktoru ve veterineri olan tuhaf Dr. John Dolittle (Downey), yedi yıl önce karısını kaybettikten sonra canlı, egzotik hayvanlarıyla birlikte kendisini Dolittle malikanesinin yüksek duvarlarının ardına kapatmış. Ama genç kraliçe (Jessica Buckley, Wild Rose) ölümcül bir hastalığa yakalanınca, Dolittle çare aramak üzere efsanevi bir adaya doğru, epik bir maceraya gönülsüzce yelken açmıştır. Eski düşmanlarıyla karşılaştığında, bilgeliğini ve cesaretini yeniden kazanır ve muhteşem yaratıklar keşfeder. Doktor Dolittle’a bu yolculuğunda genç ve kendinden menkul çırağının yanı sıra (Dunkirk’teki Harry Collett) gürültücü havyan arkadaşlarından oluşan bir grup eşlik eder. Grupta endişeli bir goril (Oscar ödüllü Rami Malek), coşkulu ama kuş beyinli bir ördek (Oscar ödüllü Octavia Spencer), didişen, alaycı devekuşu ikilisi (The Big Sick’teki Kumail Nanjiani), eğlenceli bir kutup ayısı (John Cena, Bumblebee) ve Dolittle’ın en güvendiği akıl hocası ve sırdaşı olan inatçı bir papağan (Oscar ödüllü Emma Thompson) da yer almaktadır.

Dolittle filmi, 17 Ocak 2020’de gösterime girecek.



