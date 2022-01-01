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Don’t Look Up filminin son sahnesinin Meryl Streep’in doğaçlaması olduğunu yönetmeni itiraf etti

01.01.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Tyler Perry, Ariana Grande gibi yıldız isimlerin yer aldığı Don't Look Up filmi son dönemde adından sıklıkla söz ettiren yapımlardan biri olmayı başardı. 2021 yılının en çok izlenen filmleri arasında kabul edilen Don’t Look Up’ın yönetmeni Adam McKay, filmin son sahnesinin değiştirdiğini söyledi. Yönetmen, Meryl Streep’in doğaçlaması sayesinde Don't Look Up'ın final sahnesinin oluştuğunu dile getirdi.

Bu yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olan Don’t Look Up filmi dev bir göktaşının gezegeni yok edeceği konusunda dünyayı uyarmak için çalışan iki gökbilimcinin hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Adam McKay’in üstlendiği filmde Oscar ödüllü Meryl Streep, ABD Başkanı Janie Orlean karakterine hayat veriyor. Janie Orlean'ın yapımda en çok sahnesi olan teknoloji girişimci milyarder Peter Isherwell karakterine ise Mark Rylance hayat veriyor. Filmin başlarında Orlean, Isherwell'e nasıl öleceğini soruyor ve Isherwell bir algoritma kullanarak ona "brontaroc" tarafından yeneceğini söylüyor. McKay'e göre Streep soruyu doğaçlama olarak sordu ve bir yaratık tarafından yenmek onun fikriydi.

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ORİJİNAL SAHNEYİ ATTILAR

Variety'ye verdiği röportajda McKay, Don’t Look Up filminin başka bir sonla çekildiğini anlattı. Meryl Streep’in doğaçlama fikrini beğendiğini dile getiren McKay, “ İkinci fırlatma için BASH'in kontrol odasında Rylance, Meryl ve Jonah'nın olduğu sahneyi çekiyorduk. 'Oyalanmalıyız. Neden bir şeyler hakkında konuşmuyorsunuz? Asla bilemezsiniz. Ortaya bir şeyler çıkabilir' dedim. Ve harika bir doğaçlamacı olan Meryl, 'Nasıl öleceğimi bilmek istiyorum!' fikri ortaya çıktı” dedi.

Fikrin üzerinde çalışarak filmin final sahnesinde değişikliğe gittiklerini ifade eden McKay, “Mark, Meryl ve ben bunu biraz düzelttik. Sanırım yaratığın adını her söylediğimizde değişti ve kullandığımız çekimdeki hali brontaroc'tu. Ve çekimi yaptıktan sonra, 'Bu gerçekten komik. Janie'nin hikayesini bir brontaroc'un onu yemesiyle bitirmeliyiz!' dedim.” ifadelerini kullandı.

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