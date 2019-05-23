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Domagoj Vida: Cumhurbaşkanı Erdoğan bana en az 3 çocuğum olması gerektiğini söyledi

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 23.05.2019 22:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, Ocak ayında Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'in Türkiye ziyareti sırasında sohbet ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen ilginç diyaloğu anlattı.

Domagoj Vida: Cumhurbaşkanı Erdoğan bana en az 3 çocuğum olması gerektiğini söyledi

Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida, geçtiğimiz günlerde ülke basınına verdiği röportajda geleceği ve Beşiktaş'la ilgili konuştu. Türkiye'de ve Beşiktaş'ta mutlu olduğunu söyleyen Vida, Türk futbolunda iz bırakmak istediğini söyledi.

Öte yandan Hırvat yıldız geçtiğimiz aylarda Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'in Türkiye'ye davet edildiği toplantıya katıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı diyaloğu anlattı.

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"ERDOĞAN BANA 'EN AZ 3 ÇOCUĞUN OLMALI' DEDİ"

Vida, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic'i ağırladığı toplantıda yer aldıktan sonra Erdoğan'la yaşadığı diyalogu anlattı. Hırvat futbolcu, "Çok güzel bir davetti. Bundan ok mutlu oldum. Erdoğan ile toplantıdan sonra konuştuk. Bana Türkiye'yi ne kadar sevip sevmediğimi sordu. Ben de bu ülkeyi çok sevdiğimi söyledim. Sonraki sorusuna ise şaşırdım. Bana kaç çocuğum olduğunu sordu. Ben de bir çocuğum olduğunu söyleyince, en az 3 tane olması gerektiğini söyledi.

LIVERPOOL MU TOTTENHAM MI?

Futbolda ne olacağını önceden kestirmek zor. İki takıma da başarılar diliyorum ama Liverpool'da takım arkadaşım olduğundan onları destekleyeceğim de bir gerçek.

"TÜRK FUTBOLUNDA İZ BIRAKMAK İSTİYORUM"

Vida Türkiye'deki geleceğiyle ilgili olarak, "Kariyerimin sonunu şu anda düşünmüyorum. Sağlıklıyım ve bu seviyede oynayabildiğim sürece sahada kalmak istiyorum. Fiziksel durumumun güçlü olması için sık çalışıyorum. Zaman zaman özel programlar eşliğinde de çalışıyorum.

(FutbolArena)

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