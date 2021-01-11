Domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Domatesli biberli bulgur pilavı tarifi elinizin altında bulunan malzemeleri ile yemek menülerinizin vazgeçilmezleri arasında yer alacak. Pratik tarifi ile yemeğe kısa süre ayırmak isteyenlerin dostu olan domatesli biberli bulgur pilavı, ister sebze ister et yemeklerinin yanında kullanılsın oldukça başarılı bir yardımcı rol üstlenir. Kimi zamansa üzerine eklenecek yoğurt ile birlikte tek başına bile doymanıza yetebilir. Peki lezzetli bir bulgur pilavı tarifi için nasıl bir kıvam tutturmak, hangi malzemeleri ne kadar kullanmak gerekir? İşte bol domates ve baharatlarla lezzetlendirdiğiniz takdirde yiyenlerin tadı damağında kalacak domatesli bulgur pilavı tarifi...

DOMATESLİ BULGUR PİLAVI YAPILIŞI

MALZEMELER

500 gr bulgur,

5 adet soğan,

3 adet domates,

3 adet sivri biber,

2/3 çay bardağı sıvı yağ,

1,5 bardak su,

1 tutam tuz,

1 tutam karabiber,

1 kaşık biber salçası

DOMATESLİ BULGUR PİLAVI TARİFİ:

İlk olarak domatesleri soyun. Küçük küçük küpler halinde doğrayın. Ardından biberleri ince ince doğrayın. Çekirdekleri ve etli kısmını çıkartın. Soğanları ortadan ikiye kesin ve doğrayın.

Tencereyi ısıtın, içerisine sıvı yağ dökün ve soğanları şeffaflaşana kadar hafifçe kavurun. Ardından içine biberleri ekleyin ve onlarla birlikte kavurun. Üzerine bir kaşık biber salçası ekleyin.

Doğranan domatesleri suyuyla beraber karışımın içine ekleyin, malzemeleri karıştırın. Ardından bulgurları tencereye ekleyin ve güzelce karıştırın.

Ardından tuzu ve sıcak suyu tencereye ekleyin. Sıcak suyun bulgurun üzerini 1 parmak geçmesi yeterli olacaktır. Tencerenin kapağını kapatın. Bir kere fokurdayıncaya kadar yüksek ateşte pişirin. İyice fokurdadıktan sonra hemen altını kısın ve kısık ateşte 10 dakika pişirin.

Pilav piştikten sonra dinlenmeye bırakın. Dinlendirirken temiz bir mutfak bezini tencerenin üzerine örtebilirsiniz.

Pilavın üstünü bir parça maydanoz ile süsleyebilirsiniz. Domatesli bulgur pilavımız servise hazırdır, afiyet olsun.

DOMATESLİ BULGUR PİLAVI KAÇ KALORİ?

230 gr'lık 1 porsiyon domatesli bulgur pilavında 169 kalori bulunur. Ana yemeklerle birlikte tüketilen domatesli bulgur pilavı, 3 yemek kaşığı kadar tüketildiğinde 1 ince dilim ekmek yerine geçmektedir.

DOMATESLİ BULGUR PİLAVININ ŞİFACISI BULGURUN FAYDALARI