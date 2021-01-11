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Domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır?

Betül Songur Betül Songur 11.01.2021 12:06 | Son Güncelleme:
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Domatesli bulgur pilavı her yemeğin yanına yakıştığı için vazgeçilmezler arasında yer alırken içindeki bulgur sayesinde şifacı rolü de üstlenir. Haftada bir ya da birkaç kez sofralarda yerini alan domatesli bulgur pilavı malzeme listesi ile bütçeyi de yormaz. Peki domatesli bulgur pilavı nasıl yapılır? Bu soruyu yanıtlayan Şef Semen Öner'den pratik şekilde hazırlanan domatesli bulgur pilavı tarifi...

Domatesli biberli bulgur pilavı tarifi elinizin altında bulunan malzemeleri ile yemek menülerinizin vazgeçilmezleri arasında yer alacak. Pratik tarifi ile yemeğe kısa süre ayırmak isteyenlerin dostu olan domatesli biberli bulgur pilavı, ister sebze ister et yemeklerinin yanında kullanılsın oldukça başarılı bir yardımcı rol üstlenir. Kimi zamansa üzerine eklenecek yoğurt ile birlikte tek başına bile doymanıza yetebilir. Peki lezzetli bir bulgur pilavı tarifi için nasıl bir kıvam tutturmak, hangi malzemeleri ne kadar kullanmak gerekir? İşte bol domates ve baharatlarla lezzetlendirdiğiniz takdirde yiyenlerin tadı damağında kalacak domatesli bulgur pilavı tarifi...

DOMATESLİ BULGUR PİLAVI YAPILIŞI

MALZEMELER

  • 500 gr bulgur,
  • 5 adet soğan,
  • 3 adet domates,
  • 3 adet sivri biber,
  • 2/3 çay bardağı sıvı yağ,
  • 1,5 bardak su,
  • 1 tutam tuz,
  • 1 tutam karabiber,
  • 1 kaşık biber salçası

DOMATESLİ BULGUR PİLAVI TARİFİ:

  • İlk olarak domatesleri soyun. Küçük küçük küpler halinde doğrayın. Ardından biberleri ince ince doğrayın. Çekirdekleri ve etli kısmını çıkartın. Soğanları ortadan ikiye kesin ve doğrayın.
  • Tencereyi ısıtın, içerisine sıvı yağ dökün ve soğanları şeffaflaşana kadar hafifçe kavurun. Ardından içine biberleri ekleyin ve onlarla birlikte kavurun. Üzerine bir kaşık biber salçası ekleyin.
  • Doğranan domatesleri suyuyla beraber karışımın içine ekleyin, malzemeleri karıştırın. Ardından bulgurları tencereye ekleyin ve güzelce karıştırın.
  • Ardından tuzu ve sıcak suyu tencereye ekleyin. Sıcak suyun bulgurun üzerini 1 parmak geçmesi yeterli olacaktır. Tencerenin kapağını kapatın. Bir kere fokurdayıncaya kadar yüksek ateşte pişirin. İyice fokurdadıktan sonra hemen altını kısın ve kısık ateşte 10 dakika pişirin.
  • Pilav piştikten sonra dinlenmeye bırakın. Dinlendirirken temiz bir mutfak bezini tencerenin üzerine örtebilirsiniz.
  • Pilavın üstünü bir parça maydanoz ile süsleyebilirsiniz. Domatesli bulgur pilavımız servise hazırdır, afiyet olsun.

DOMATESLİ BULGUR PİLAVI KAÇ KALORİ?

230 gr'lık 1 porsiyon domatesli bulgur pilavında 169 kalori bulunur. Ana yemeklerle birlikte tüketilen domatesli bulgur pilavı, 3 yemek kaşığı kadar tüketildiğinde 1 ince dilim ekmek yerine geçmektedir.

DOMATESLİ BULGUR PİLAVININ ŞİFACISI BULGURUN FAYDALARI

  • Bulgur mineral ve vitamin deposu olduğundan bağışıklığı güçlendirir.
  • Kan şekerini dengeleyerek şeker hastalıklarının sorunlarına çare olur.
  • Ayrıca şekeri düzenlediğinden kolesterolden ve diğer birçok kalp ve damar hastalığından da vücudu korur.
  • Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olarak hazmı kolaylaştırır.
  • Doğru şekilde pişirildiğinde diyete destek olur.
  • Magnezyum, çinko, folik asit gibi sinir sistemini destekleyen ögeleri barındırdığından sinir, stres, zihinsel yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu yaşayanlara da iyi gelir.
  • İçindeki kalsiyum ve demir sayesinde düzenli tüketildiğinde kemik sağlığını koruyarak kansızlık problemi yaşayanlara yardımcı olur.
  • İçindeki vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklığı güçlendirdiğinden başta kolon kanseri olmak üzere birçok kanser türüne yakalanma riskini azaltır.
  • İçinde sindirimi kolaylaştıran lifler bulunduğundan düzenli tüketildiğinde kabızlık sorununda da çare olur.
  • Bulgurun ayrıca anne karnındaki bebeklerin zeka gelişimini olumlu yönde etkilediği bilinmektedir.
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