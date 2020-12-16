Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Ali Gövel Ali Gövel 16.12.2020 16:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

İçindekiler

  • Dominik Cumhuriyeti Nerede?
  • Dominik Cumhuriyeti Hangi Kıtada?
  • Dominik Cumhuriyetinde Hangi Şehirler Bulunur?
  • Dominik Cumhuriyeti Hakkında Bilgiler

SPOT: Doğal güzellikleri, denizi ve kumuyla turistleri cezbeden; özellikle Survivor gibi pek çok yarışmaya yaptığı ev sahipliğiyle ünü artan Dominik Cumhuriyeti, tatil mekanı olarak sıklıkla tercih edilir. Peki Dominik Cumhuriyeti nerede? İşte, eşsiz güzellikleriyle dikkatleri üzerine çeken ''Dominik Cumhuriyeti'' ile ilgili detaylı bilgiler...

Dominik Cumhuriyeti'ni Kristof Kolomb'un ''Burası insan gözünün görebileceği en güzel yer'' sözlerinden hatırlarız. Dominik Cumhuriyeti, Avrupalıların Amerika Kıtalarında oluşturdukları ilk yerleşim yeri olarak bilinir. Başkenti Santa Domingo'nun, Karayiplerin en önemli ticaret limanlarından biri olduğu söylenebilir. ''Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?'' gibi merak ettiğinizin sorulara dair ayrıntılı cevapları sizler için derledik.

Dominik Cumhuriyeti Nerede?

Rotasını Dominik Cumhuriyetine çeviren tatilseverler ''Dominik Cumhuriyeti nereye bağlı, nerede?'' gibi soruları sıklıkla aratır. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler'de bulunan Hispanyola adasında yer alır. Hispanyola'nın doğusunda Porto Riko, batısında ise Küba ve Jamaika bulunur. Aynı zamanda batısında Haiti'nin bulunduğu adanın, Venezuela ile deniz sınırı bulunur. İsim benzerliğinden dolayı, Dominika ile sıklıkla karıştırılır. Adanın kuzeyinde Atlantis Okyanusu, güneyinde is Karayip Denizi bulunur.

Dominik Cumhuriyeti Hangi Kıtada?

Dominik Cumhuriyeti Kuzey Amerika Kıtasında yer alır.

Dominik Cumhuriyetinde Hangi Şehirler Bulunur?

Santa Domingo'nun başkentliğini yaptığı Dominik Cumhuriyeti, 31 eyaletten oluşur. Santa Domingo'dan sonra; Santiago, La Vega, San Cristobal, Macoris, San Pedro, Punta Canta, Saona Adası ve Cabarete en popüler şehirler arasında yer alır.

Dominik Cumhuriyeti Hakkında Bilgiler

Dominik Cumhuriyeti İklimi Nasıldır?

Dominik Cumhuriyetinde tropik bir iklim hakim. Ancak, mevsimsel sıcaklıkların yanı sıra; bölgesel sıcaklık farklılıkları görülür. Ülkenin en sıcak ve kavurucu ayı Ağustos olarak bilinir. Ülkenin kuzey kıyıları Ekim'den Mayıs ayına kadar yağış görür. Güney kıyıları ise, Mayıs'dan Ekim ayına kadar yağışlı olur. Bu yağışlar kısa süreli ve serinletici yağışlar olarak bilinir. Haziran ayında kasırgalar görülür.

Dominik Cumhuriyeti Nüfusu

2020 yılındaki tahmini verilere göre, dünya nüfus sıralamasında 85. sırada yer alan Dominik Cumhuriyeti'nin, nüfusu 10 milyon 847 bin 810 kişi olarak belirtilir. Dominik Cumhuriyeti'nin yıllık nüfus artışı diğer ülkelere göre yüksek seyreder.

Dominik Cumhuriyeti Yüz Ölçümü

Karayipler'de, Küba'dan sonra en büyük yüz ölçümüne sahip 2. ülke olarak bilinir. Toplam yüz ölüçümü 48.442 kilometrekaredir.

Dominik Cumhuriyeti Para Birimi ve Ekonomisi

Dominik Pesosu, ülkenin resmi para birimidir. Bazı yerlerde Doğu Karayip Doları da kullanılır.

Dominik Cumhuriyeti, Karayip bölgesinin gelişmekte olan ekonomileri arasında yer alır. Son 10 yıllık istatistikler incelendiğinde, ülkede yoksulluğun azaldığı ve yıllık ortalama %6 büyüme hızı yakalandığı görülür. Milli geliri 100 milyon dolara yaklaşan Dominik Cumhuriyeti'nin, kişi başı ortalama yıllık gelirinin 10.000 dolar seviyelerinde olduğu belirtilir.

Dominik Cumhuriyeti Dili

İspanyolca ülkenin resmi dili olarak kullanılır. Halkın yaklaşık olarak %99'u İspanyolca konuşur. Turistik bölgelerde İngilizcenin de ağırlıklı olarak kullanıldığı görülür. Ayrıca Haiti'den gelen yabancı işçiler arasında Fransızca dili de kullanılır.

Dominik Cumhuriyeti Dini

Dominik Cumhuriyetinde din özgürlüğüne önem verilir ve dinle ilgili anayasal güvence bulunur. İstatistiklere baktığımızda, nüfusun %95'ini Hristiyanlar, %2.6'sını Ateistler, %2,2'sini ise diğer dinlere inananlar oluşturur.

Dominik Cumhuriyeti Bayrağı

Dominik Cumhuriyeti'nin bayrağı, 1863 yılından bu yana aynı şekliyle kullanılır. Mavi, kırmızı ve beyaz renklerinden oluşan bayrağın; haç işareti ile dört eşit parçaya bölündüğü görülür. Haç işareti, bağımsızlık mücadelesi verirken hayatını kaybedenleri simgeler.

Dominik Cumhuriyetine Nasıl Gidilir?

Dominik Cumhuriyetinde 8 adet havaalanı bulunur. Ülkeye genelde Santa Domingo ve Punta Cana havaalanlarından ulaşım sağlanır. Türkiye'den Dominik Cumhuriyetine direkt uçuş bulunmadığı için ancak Avrupa veya Amerika üzerinden aktarmalı uçuşlarla ulaşılabilir. Bazı aktarmalı uçuşlarda transit vize alınması istenebilir.

Dominik Cumhuriyeti Uçakla Kaç Saat Sürer?

İstanbul- Dominik arası uçakla, aktarmalar dahil 15-20 saat arası sürer. Farklı rotalar üstünden giderek bu saat aralığı daha aşağılara çekilebilir.

Dominik Cumhuriyeti Vize İstiyor mu?

Vizeden muaf tutulan ülkelerden gelinmediği sürece, Dominik Cumhuriyetine bağlı diplomatik temsilciliklerden vize alınması gerekir. Turist olarak seyahat edilecekse, Dominik Cumhuriyetine gitmek için turist kartı alınması şartı bulunur. Turist kartları, Dominik havaalanından belli bir ücret karşılığında satın alınır. Dominik Cumhuriyetine gitmek isteyen Türk vatandaşlarının da vize alması gerekir. Eğer seyahat 30 günü aşmayacaksa havaalanlarından da temin edilebilir. Gri, yeşil ve siyah pasaport sahiplerinin ülkeyi ziyaretlerinde; 180 gün içinde 90 güne kadar vize talep edilmez.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Kültür, yeşil ve mavinin buluşma noktasıKültür, yeşil ve mavinin buluşma noktası
Tartışma yaratan karar sonrası ücretsiz olarak yayınladılar! Tartışma yaratan karar sonrası ücretsiz olarak yayınladılar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...

Kardashian’a arkadaş kıyağı! Programı bitince...

Masumlar Apartmanı dizisi ve kitabı arasındaki büyük farklar...

Masumlar Apartmanı dizisi ve kitabı arasındaki büyük farklar...

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Tüyler ürperten gelenek! Ölüleri gömmüyor, evde tutuyorlar

Sette küfürler havada uçtu! Tom Cruise: 'S...r olup gidersin'

Sette küfürler havada uçtu! Tom Cruise: 'S...r olup gidersin'

İlginizi Çekebilir

Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası

Keanu Reeves'le John Wick'in ortak noktası

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

Sadece bu sahne 25 milyon dolara çekildi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

İlber Ortaylı’dan mutlu hayat için 14 öneri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Dünyanın en tehlikeli şehirleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Bir dönemin popüler evlilik programlarının fenomenleri!

Diğer Haberler

Didim nerede? Gezilecek yerleri, koyları, plajları, kamp alanları nerede?

Kültür, yeşil ve mavinin buluşma noktası

Bartın nerede? Gezilecek nereleri var, ilçeleri nelerdir?

Karadeniz'in incisi Bartın

Kapadokya balon turu fiyatları - Kapadokya balon izleme saatleri - Kapadokya balon en iyi nereden izlenir

Milyonlarca kişinin ölmeden önce yapılacaklar listesinde!

Bali nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Herkesin rüyası: Bali'de balayı

Ağva nerede, gezilecek yerler nelerdir?

İstanbul'dan uzaklaşmadan huzurlu bir tatil!

Vazelon Manastırı nerede? Vazelon Manastırı'na nasıl gidilir - Vazelon Manastırı tarihi

Doğanın ele geçirdiği gizemli manastır!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.