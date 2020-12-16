Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Dominik Cumhuriyeti'ni Kristof Kolomb'un ''Burası insan gözünün görebileceği en güzel yer'' sözlerinden hatırlarız. Dominik Cumhuriyeti, Avrupalıların Amerika Kıtalarında oluşturdukları ilk yerleşim yeri olarak bilinir. Başkenti Santa Domingo'nun, Karayiplerin en önemli ticaret limanlarından biri olduğu söylenebilir. ''Dominik Cumhuriyeti nerede, hangi kıtada? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?'' gibi merak ettiğinizin sorulara dair ayrıntılı cevapları sizler için derledik. Dominik Cumhuriyeti Nerede? Rotasını Dominik Cumhuriyetine çeviren tatilseverler ''Dominik Cumhuriyeti nereye bağlı, nerede?'' gibi soruları sıklıkla aratır. Dominik Cumhuriyeti, Karayipler'de bulunan Hispanyola adasında yer alır. Hispanyola'nın doğusunda Porto Riko, batısında ise Küba ve Jamaika bulunur. Aynı zamanda batısında Haiti'nin bulunduğu adanın, Venezuela ile deniz sınırı bulunur. İsim benzerliğinden dolayı, Dominika ile sıklıkla karıştırılır. Adanın kuzeyinde Atlantis Okyanusu, güneyinde is Karayip Denizi bulunur. Dominik Cumhuriyeti Hangi Kıtada? Dominik Cumhuriyeti Kuzey Amerika Kıtasında yer alır.

Dominik Cumhuriyetinde Hangi Şehirler Bulunur? Santa Domingo'nun başkentliğini yaptığı Dominik Cumhuriyeti, 31 eyaletten oluşur. Santa Domingo'dan sonra; Santiago, La Vega, San Cristobal, Macoris, San Pedro, Punta Canta, Saona Adası ve Cabarete en popüler şehirler arasında yer alır. Dominik Cumhuriyeti Hakkında Bilgiler Dominik Cumhuriyeti İklimi Nasıldır? Dominik Cumhuriyetinde tropik bir iklim hakim. Ancak, mevsimsel sıcaklıkların yanı sıra; bölgesel sıcaklık farklılıkları görülür. Ülkenin en sıcak ve kavurucu ayı Ağustos olarak bilinir. Ülkenin kuzey kıyıları Ekim'den Mayıs ayına kadar yağış görür. Güney kıyıları ise, Mayıs'dan Ekim ayına kadar yağışlı olur. Bu yağışlar kısa süreli ve serinletici yağışlar olarak bilinir. Haziran ayında kasırgalar görülür. Dominik Cumhuriyeti Nüfusu 2020 yılındaki tahmini verilere göre, dünya nüfus sıralamasında 85. sırada yer alan Dominik Cumhuriyeti'nin, nüfusu 10 milyon 847 bin 810 kişi olarak belirtilir. Dominik Cumhuriyeti'nin yıllık nüfus artışı diğer ülkelere göre yüksek seyreder. Dominik Cumhuriyeti Yüz Ölçümü Karayipler'de, Küba'dan sonra en büyük yüz ölçümüne sahip 2. ülke olarak bilinir. Toplam yüz ölüçümü 48.442 kilometrekaredir.

Dominik Cumhuriyeti Para Birimi ve Ekonomisi Dominik Pesosu, ülkenin resmi para birimidir. Bazı yerlerde Doğu Karayip Doları da kullanılır. Dominik Cumhuriyeti, Karayip bölgesinin gelişmekte olan ekonomileri arasında yer alır. Son 10 yıllık istatistikler incelendiğinde, ülkede yoksulluğun azaldığı ve yıllık ortalama %6 büyüme hızı yakalandığı görülür. Milli geliri 100 milyon dolara yaklaşan Dominik Cumhuriyeti'nin, kişi başı ortalama yıllık gelirinin 10.000 dolar seviyelerinde olduğu belirtilir. Dominik Cumhuriyeti Dili İspanyolca ülkenin resmi dili olarak kullanılır. Halkın yaklaşık olarak %99'u İspanyolca konuşur. Turistik bölgelerde İngilizcenin de ağırlıklı olarak kullanıldığı görülür. Ayrıca Haiti'den gelen yabancı işçiler arasında Fransızca dili de kullanılır. Dominik Cumhuriyeti Dini Dominik Cumhuriyetinde din özgürlüğüne önem verilir ve dinle ilgili anayasal güvence bulunur. İstatistiklere baktığımızda, nüfusun %95'ini Hristiyanlar, %2.6'sını Ateistler, %2,2'sini ise diğer dinlere inananlar oluşturur. Dominik Cumhuriyeti Bayrağı Dominik Cumhuriyeti'nin bayrağı, 1863 yılından bu yana aynı şekliyle kullanılır. Mavi, kırmızı ve beyaz renklerinden oluşan bayrağın; haç işareti ile dört eşit parçaya bölündüğü görülür. Haç işareti, bağımsızlık mücadelesi verirken hayatını kaybedenleri simgeler.