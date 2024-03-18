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Dominik'e tatile giden Hande Doğandemir pozlarıyla çok konuşulmuştu! Uçağını kaçırdı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
18.03.2024 14:40
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Oyuncu Hande Doğandemir, tatil için Dominik Cumhuriyeti'ne gitmiş ve tatilden renkli pozlarını da paylaşmayı ihmal etmemişti. Doğandemir, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Miami'den İstanbul uçağına bineceği sırada takside cüzdanını ve pasaportunu unuttuğunu fark eden oyuncu uçağı kaçırdığını söyledi.

Dominik'e tatile giden Hande Doğandemir pozlarıyla çok konuşulmuştu! Uçağını kaçırdı

'Güneşi Beklerken' dizisiyle ünlenen oyuncu Hande Doğandemir, tatil için soluğu Dominik'te almıştı.

Dominik'te Survivor sunucusu Murat Ceylan ile yan yana gelen Doğandemir, tatil pozlarını da paylaşmayı ihmal etmemişti.

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Oyuncu bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Doğandemir, Miami'den İstanbul uçağına bineceği sırada takside cüzdanını ve pasaportunu unuttuğunu fark etti.

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Ünlü isim Instagram hesabından yaptığı paylaşımda uçağı kaçırdığını da ifade etti. Konuyla ilgili art arda paylaşım yapan oyuncu şunları ifade etti:

"2 SAAT KALA PES ETTİK"

"Şimdi size başıma gelenleri anlatayım. Dün sabah Miami'ye döndüm ve akşam İstanbul uçağımı beklerken Havalimanına gidecekken içinde cüzdanımın ve pasaportumun içinde olan çantanın olmadığını fark ettik. 3 saat Uber'e ulaşmaya çalıştık. Çünkü muhtemelen araçta düşürmüştüm. Ama asla telefonlarımızı açmadı. Uçuşuma 2 saat kala artık pes ettik."

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Doğandemir, "Umudumuzu tamamen yitirince konsolosluğu aradık ve karşımıza dünya tatlısı Cansu Hanım çıktı. Bizim için gece yarısı ofisi açtı ve geçici pasaportumu aldım kendisine ve oradaki herkese ne kadar teşekkür etsem az. Ama tabii ki uçağı kaçırmış oldum ve şimdi gelebildim her şey Adana turnesi için...

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Bu arada tam uşağa binmek için Havaalanına gitmiştim ki çantamın bulunduğu haberi geldi. Şansızlık gibi görünse de iyi insanların hâlâ var olduğuna inandığım bir hikaye oldu" dedi.

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