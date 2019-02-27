Mynet Trend

Dominik’te feci kaza: Sürücü havada taklalar attı

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.02.2019 15:10 | Son Güncelleme

Dominik’te otomobile çarpan motosikletin sürücüsü havada taklalar attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Dominik Cumhuriyetinde aşırı süratli bir motosiklet, karşı yönden gelip dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havada taklalar atarken otomobil savruldu.

Ağır yaralanan motosikletli, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)


PARTNER Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni! Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Sokak ortasında meydan dayağı attıSokak ortasında meydan dayağı attı
İrlanda'da kiliseden 800 yıllık Haçlı askeri mumyasının başı çalındıİrlanda'da kiliseden 800 yıllık Haçlı askeri mumyasının başı çalındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dominik Cumhuriyeti kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Güzel haberi Seda Sayan'ın oğlu duyurdu

Güzel haberi Seda Sayan'ın oğlu duyurdu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

100 metreyi 14 saniyede koştu henüz 7 yaşında

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Bu da oldu! Oyuncak bebeği ile evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eve geç gelen gence sokakta meydan dayağı attı

Sokak ortasında meydan dayağı attı

İrlanda'da kiliseden 800 yıllık Haçlı askeri mumyasının başı çalındı

İrlanda'da kiliseden 800 yıllık Haçlı askeri mumyasının başı çalındı

Elleri kelepçeli genç, polis merkezinin penceresinden atlayıp kaçtı

Polis merkezinden inanılmaz kaçış

Birdi iki oldu! O da kendini devlet başkanı ilan etti

Birdi iki oldu! O da kendini devlet başkanı ilan etti

Rögar kapağına sıkışan aşırı kilolu sıçan kurtarıldı

Rögar kapağına sıkışan aşırı kilolu sıçan kurtarıldı

Kadın polis, durdurduğu sürücünün eşi ile saç baş birbirine girdi

Kadın polis, durdurduğu sürücünün eşi ile saç baş birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.