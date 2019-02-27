Dominik’te feci kaza: Sürücü havada taklalar attı

Dominik Cumhuriyetinde aşırı süratli bir motosiklet, karşı yönden gelip dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü havada taklalar atarken otomobil savruldu.

Ağır yaralanan motosikletli, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)



