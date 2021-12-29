Jennifer Lawrence, Don’t Look Up filminin çekimlerini anlattı! “Jonah Hill ile çok eğlendik”

31 yaşındaki oyuncu başrollerini Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothee Chalamet ve Chris Evans ile birlikte paylaştığı Don’tLook Up filminin çekim süreci hakkında konuştu. Filmde astronom Kate Dibiasky'yi oynayan Lawrence , Hill'in karakteri Jason Orlean'ın doğaçlama yaptığı sahnelerde eğlenceli anlara sahne olduğunu dile getirdi. Güzel oyuncu, “Jonah’la çekim yapmak kimi zaman zordu. Çünkü senaryoya bağlı kalmadığı bazı replikleri vardı. Bir türlü gülmeme engel olamadım” dedi.

“O BİR KOMEDİ USTASI”

Sevilen oyuncu Jennifer Lawrence, Don’t Look Up’ın çekimleri sırasında yaşadıklarını anlattı. Beraber rol aldığı Jonah Hill'in bazı durumlarda senaryoya bağlı kalmadığını ve tüm kadronun bu adıma dahil olduğunu dile getiren Lawrence, “Meryl karakteri bu tür bir doğaçlama yapması gereken tek kişi olabilirdi. O da hakkını sonuna kadar kullandı. O gerçek bir komedi ustası” diye konuştu.



