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Jennifer Lawrence, Don’t Look Up filminin çekimlerini anlattı! “Jonah Hill ile çok eğlendik”

29.12.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in en çok izlenen filmlerinden biri olmayı başaran Don’t Look Up’ın başrol oyuncusu Jennifer Lawrence çekimlere dair açıklamalarıyla dikkatleri çekti. Jennifer Lawrence, Netflix'in son hit filmi Don't Look Up'ın çekimlerinde Jonah Hill'in son derece eğlenceli olduğunu söyledi.

Jennifer Lawrence, Don’t Look Up filminin çekimlerini anlattı! “Jonah Hill ile çok eğlendik”

31 yaşındaki oyuncu başrollerini Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothee Chalamet ve Chris Evans ile birlikte paylaştığı Don’tLook Up filminin çekim süreci hakkında konuştu. Filmde astronom Kate Dibiasky'yi oynayan Lawrence , Hill'in karakteri Jason Orlean'ın doğaçlama yaptığı sahnelerde eğlenceli anlara sahne olduğunu dile getirdi. Güzel oyuncu, “Jonah’la çekim yapmak kimi zaman zordu. Çünkü senaryoya bağlı kalmadığı bazı replikleri vardı. Bir türlü gülmeme engel olamadım” dedi.

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“O BİR KOMEDİ USTASI”

Sevilen oyuncu Jennifer Lawrence, Don’t Look Up’ın çekimleri sırasında yaşadıklarını anlattı. Beraber rol aldığı Jonah Hill'in bazı durumlarda senaryoya bağlı kalmadığını ve tüm kadronun bu adıma dahil olduğunu dile getiren Lawrence, “Meryl karakteri bu tür bir doğaçlama yapması gereken tek kişi olabilirdi. O da hakkını sonuna kadar kullandı. O gerçek bir komedi ustası” diye konuştu.

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