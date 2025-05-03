Donald Trump'ın paylaştığı Papa fotoğrafı gündem oldu! Yapay zekayla bakın ne yaptı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus 21 Nisan'da hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump, 30 Nisan'da Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda yeni Papa’nın kim olmasını istediğine dair soruya “Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu” yanıtını vermişti.

YAPAY ZEKALI FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Trump, bugün sosyal medya hesabından yapay zeka ile oluşturulmuş Papa olduğu bir fotoğrafını paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.

YENİ PAPA İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLAMIŞTI

Vatikan'da görevli işçiler papalık seçimi öncesinde Sistine Şapeli'nin çatısına sembolik bacayı yerleştirmeye başlamıştı. 7 Mayıs'ta toplanacak olan kardinaller yeni Papa'yı seçtiklerinde sonucu bu bacayla açıklayacak. Papanın seçilemediği her turda bacadan siyah duman yükselecek. Bacadan beyaz duman çıktığında ise yeni papa seçilmiş olacak. Seçim sürecinde ise kardinallerin dış dünyayla iletişim kurması yasak.