Yeni Papa için hazırlıklar başladı! Dış dünyayla iletişim kurmaları yasak! İşte ilk görüntü...

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından gözler Vatikan Devlet Başkanlığı ve Katolik dünyasının yeni liderine çevrilmişti. Vatikan'da görevli işçiler, 7 Mayıs'ta gerçekleşecek papalık seçimi öncesinde Sistine Şapeli'nin çatısına sembolik bacayı yerleştirmeye başladı.

GÖZLER BACADAN ÇIKACAK DUMANLARDA

Yeni Papa'nın kardinaller tarafından seçilmesinin ardından seçim sürecinde siyah ve beyaz dumanlar, dünyaya sonucu bildirecek. Kardinallerin seçimde oy kullanmasının ardından yeni papa seçilemezse, pusulalar burada yakılacak. Papanın seçilemediği her turda bacadan siyah duman yükselecek. Bacadan beyaz duman çıktığında ise yeni papa seçilmiş olacak.

Vatikan kayıtlarına göre, 31 Aralık 2024 itibarıyla dünya genelinde 252 kardinal bulunuyor. Ancak 80 yaş üstündeki 114 kardinal, 1975'te getirilen bir kural nedeniyle oy kullanamayacak. Kardinallerin seçim boyunca Vatikan'da kalması ve dış dünyayla iletişim kurması yasaklanacak.